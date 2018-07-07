Происшествия

Убийство полицейского: изъят пистолет ТТ, из которого стреляли в подполковника

По делу об убийстве подполковника полиции Дмитрия Глушака в Киеве объявлено подозрение в умышленном убийстве и разбое, совершенным из корыстных побуждений.

Следствие установило, что 48-летний подозреваемый — неоднократно судимый за тяжкие корыстные преступления житель Киево-Святошинского района — еще в июне нашел в интернете объявление о продаже Глушаком золотой цепочки. Подозреваемый отозвался на объявление и договорился о встрече с продавцом.

Собранные следствием улики убедительно доказывают, что покупать золото подозреваемый не собирался, а заранее готовил убийство продавца. При встрече, сев в автомобиль подполковника на заднее сидение, злоумышленник дважды выстрелил в свою жертву, после чего скрылся, забрав цепь и мобильный телефон убитого. Об этом рассказала «ФАКТАМ» пресс-секретарь прокуратуры Киева Надежда Максимец.

Узнав, что его жертва — правоохранитель, и полиция бросила на поимку убийцы большие силы, преступник спрятал оружие и попытался «залечь на дно». Однако был обнаружен и задержан на территории Киевской области. Также правоохранителям удалось найти и изъять пистолет ТТ, из которого, вероятно, совершено убийство.

Сознался ли задержанный в инкриминируемых ему преступлениях — пока не сообщается, но собранных улик было достаточно для объявления подозрения. Прокуратура направила в Шевченковский суд Киева ходатайство о содержании подозреваемого под стражей.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», предполагаемый убийца был задержан на следующий день после расстрела подполковника.

Фото прокуратуры Киева