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Убийство полицейского: изъят пистолет ТТ, из которого стреляли в подполковника
По делу об убийстве подполковника полиции Дмитрия Глушака в Киеве объявлено подозрение в умышленном убийстве и разбое, совершенным из корыстных побуждений.
Следствие установило, что 48-летний подозреваемый — неоднократно судимый за тяжкие корыстные преступления житель Киево-Святошинского района — еще в июне нашел в интернете объявление о продаже Глушаком золотой цепочки. Подозреваемый отозвался на объявление и договорился о встрече с продавцом.
Собранные следствием улики убедительно доказывают, что покупать золото подозреваемый не собирался, а заранее готовил убийство продавца. При встрече, сев в автомобиль подполковника на заднее сидение, злоумышленник дважды выстрелил в свою жертву, после чего скрылся, забрав цепь и мобильный телефон убитого. Об этом рассказала «ФАКТАМ» пресс-секретарь прокуратуры Киева Надежда Максимец.
Узнав, что его жертва — правоохранитель, и полиция бросила на поимку убийцы большие силы, преступник спрятал оружие и попытался «залечь на дно». Однако был обнаружен и задержан на территории Киевской области. Также правоохранителям удалось найти и изъять пистолет ТТ, из которого, вероятно, совершено убийство.
Сознался ли задержанный в инкриминируемых ему преступлениях — пока не сообщается, но собранных улик было достаточно для объявления подозрения. Прокуратура направила в Шевченковский суд Киева ходатайство о содержании подозреваемого под стражей.
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», предполагаемый убийца был задержан на следующий день после расстрела подполковника.
Фото прокуратуры Киева
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