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Представитель ОБСЕ радостно поприветствовал боевика "ДНР" (видео)
О встрече говорится в сюжете сепаратистского канала «Оплот».
Как всегда, новость посвящена обвинению ВСУ в якобы нарушении минских договоренностей. Такие лживые сюжеты в «ДНР» поставлены на поток.
В данном случае речь идет о приезде миссии ОБСЕ в район оккупированного села Петровское. «А поцеловать?» — комментируют момент рукопожатия с террористом (это 40-я секунда на видео) соцсети.
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“ Если на стене одесской квартиры висит картина Айвазовского, то комната автоматически считается с видом на море!”