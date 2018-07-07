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Украина

Представитель ОБСЕ радостно поприветствовал боевика "ДНР" (видео)

15:23 7 июля 2018   504
Оплот_ТВ
Маргарита ЛЕВАНОВА, «ФАКТЫ»

О встрече говорится в сюжете сепаратистского канала «Оплот».

Как всегда, новость посвящена обвинению ВСУ в якобы нарушении минских договоренностей. Такие лживые сюжеты в «ДНР» поставлены на поток.

В данном случае речь идет о приезде миссии ОБСЕ в район оккупированного села Петровское. «А поцеловать?» — комментируют момент рукопожатия с террористом (это 40-я секунда на видео) соцсети.

Ранее «ФАКТЫ» писали, что боевики «ДНР» «отжали» церковь в Макеевке.

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