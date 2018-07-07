Представитель ОБСЕ радостно поприветствовал боевика "ДНР" (видео)

Украина

О встрече говорится в сюжете сепаратистского канала «Оплот».

Как всегда, новость посвящена обвинению ВСУ в якобы нарушении минских договоренностей. Такие лживые сюжеты в «ДНР» поставлены на поток.

В данном случае речь идет о приезде миссии ОБСЕ в район оккупированного села Петровское. «А поцеловать?» — комментируют момент рукопожатия с террористом (это 40-я секунда на видео) соцсети.