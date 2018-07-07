- 1:16 Число отравившихся "Новичком" в Англии увеличилось до шести человек
- 23:58 Хорватия во второй раз на ЧМ-2018 выиграла серию пенальти и повторила свое достижение 20-летней давности
- 23:24 Трамп обеспокоен гигантским ядерным арсеналом РФ, — российский политик
- 22:46 Россия не признает независимость Украины, — российский политик
- 22:31 Нацгвардейцы обнаружили боевика "ДНР" в мариупольском автобусе
- 21:54 В Одессе прошла акция в поддержку украинских политзаключенных в РФ
- 21:47 Путин может начать новую агрессию, чтобы поднять рейтинг, — российский политик
- 21:20 В ОБСЕ встревожились из-за законопроекта о блокировании сайтов в Украине
- 21:09 Гибель сына известного политика: полицию заставили отбросить версию самоубийства
- 20:42 На Харьковщине ребенок упал в костер во время праздника Ивана Купалы
В рядах контрактников ВСУ выявлен бывший боевик (видео)
Военная контрразведка разоблачила и задержала военнослужащего Вооруженных Сил Украины, который ранее был боевиком незаконного вооруженного формирования «ДНР». Об этом сообщила пресс-служба операции Объединенных сил.
Разоблачив экс-боевика, оперативники некоторое время держали его под контролем. В данный момент материалы о противоправной деятельности гражданина и сам он переданы сотрудникам Бахмутского отдела полиции Донецкой области.
Задержанный признался, что не избегал призыва на воинскую службу в ВСУ и заключил контракт, именно ради сокрытия своей противоправной деятельности.
Как выяснило следствие, 23-летний уроженец Херсонской области в 2014 году, когда на Донбасс пришла война, приехал к родственникам в город Часов Яр Артемовского района Донецкой области, а затем присоединился к боевикам пророссийских бандформирований. Работая в «штабе» «ДНР» в городе Часов Яр, гражданин получил оружие и по указанию своих командиров выявлял и задерживал патриотически настроенных граждан Украины. В июле 2014 года, когда началось освобождение украинских городов северного Донбасса, гражданин кинул «службу» у боевиков и вернулся на Херсонщину. Там он был призван по мобилизации в Вооруженные Силы Украины, а в дальнейшем заключил контракт на прохождение службы в одной из частей, принимающей участие в операции Объединенных сил.
Задержанный будет привлечен к ответственности по статье 260 Уголовного кодекса Украины (создание не предусмотренных законом военизированных или вооруженных формирований).
Напомним, ранее «ФАКТЫ» писали о похожей попытке пособника оккупантов скрыть свое участие в незаконных вооруженных формированиях «ДНР» и вступить в ряды Вооруженных Сил Украины. Уроженец Кривого Рога более года воевал на стороне террористов, а затем, в 2016 году вернулся на мирную территорию Украины и вступил в ряды ВСУ на контракт. Военная служба экс-боевика длилась недолго — вскоре его разоблачили.
влажность:
давление:
ветер:
“ - Почему закрыли казино? - Так они людей обирали до нитки. - Тогда почему налоговую до сих пор не закрыли?”