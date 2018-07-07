В рядах контрактников ВСУ выявлен бывший боевик (видео)

Происшествия

Военная контрразведка разоблачила и задержала военнослужащего Вооруженных Сил Украины, который ранее был боевиком незаконного вооруженного формирования «ДНР». Об этом сообщила пресс-служба операции Объединенных сил.

Разоблачив экс-боевика, оперативники некоторое время держали его под контролем. В данный момент материалы о противоправной деятельности гражданина и сам он переданы сотрудникам Бахмутского отдела полиции Донецкой области.

Задержанный признался, что не избегал призыва на воинскую службу в ВСУ и заключил контракт, именно ради сокрытия своей противоправной деятельности.

Как выяснило следствие, 23-летний уроженец Херсонской области в 2014 году, когда на Донбасс пришла война, приехал к родственникам в город Часов Яр Артемовского района Донецкой области, а затем присоединился к боевикам пророссийских бандформирований. Работая в «штабе» «ДНР» в городе Часов Яр, гражданин получил оружие и по указанию своих командиров выявлял и задерживал патриотически настроенных граждан Украины. В июле 2014 года, когда началось освобождение украинских городов северного Донбасса, гражданин кинул «службу» у боевиков и вернулся на Херсонщину. Там он был призван по мобилизации в Вооруженные Силы Украины, а в дальнейшем заключил контракт на прохождение службы в одной из частей, принимающей участие в операции Объединенных сил.

Задержанный будет привлечен к ответственности по статье 260 Уголовного кодекса Украины (создание не предусмотренных законом военизированных или вооруженных формирований).

Напомним, ранее «ФАКТЫ» писали о похожей попытке пособника оккупантов скрыть свое участие в незаконных вооруженных формированиях «ДНР» и вступить в ряды Вооруженных Сил Украины. Уроженец Кривого Рога более года воевал на стороне террористов, а затем, в 2016 году вернулся на мирную территорию Украины и вступил в ряды ВСУ на контракт. Военная служба экс-боевика длилась недолго — вскоре его разоблачили.