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В Румынии на авиашоу разбился самолет (фото, видео)
В Румынии во время авиашоу в городе Фетешти разбился истребитель «МиГ-21». На авиабазе был день открытых дверей, и за полетом наблюдали тысячи зрителей.
Как сообщает MediaFax, катастрофа на авиашоу случилась около 13.30 по местному времени. Самолет «МиГ-21 Lancer» Вооруженных Сил Румынии рухнул в десяти километрах от авиабазы возле автомагистрали А1 в округе Констанца, после чего загорелся. Прибывшие на место катастрофы спасатели засвидетельствовали тот факт, что в рухнувшем «МиГ-21» находился только один человек, и он не выжил. Ранее озвученные версии о том, что пилот успел катапультироваться, не подтвердились.
Министерство обороны Румынии подтвердило, что пилот самолета — 36-летний лейтенант Флорин Ротару — погиб. Военная прокуратура ведет расследование причин катастрофы.
Напомним, в России во время авиашоу в Подмосковье потерпел крушение самолет Ан-2.
Фото mediafax. ro
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