Facebook logo Google+ logo Twitter logo RSS
поискПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Происшествия

На Херсонщине подняли со дна утонувшую яхту и спасли ее пассажиров (фото, видео)

17:45 7 июля 2018   554
яхта
Руслан ПОДГОРНЫЙ, специально для «ФАКТОВ» (Николаев-Херсон)

В Голопристанском районе Херсонской области подняли со дна утонувшую яхту. Во время прогулки по реке Конка николаевская яхта «Екатерина» получила повреждения киля и днища. Судно затонуло. На борту находились семь человек — члены экипажа и пассажиры.

яхта

Капитан яхты по мобильной связи обратился в полицию за помощью. На сигнал среагировала группа поддержки общественного порядка на воде, которая патрулировала Днепро-Бугский лиман.

яхта

Объединив усилия, полицейские и привлеченные водолазы в течение нескольких часов смогли поднять яхту и отбуксировать в Николаев на ремонт. Все семеро находившихся на судне людей спасены и доставлены в Херсон.


Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в Таиланде попали в шторм и утонули катера с иностранными туристами.

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
Читайте также
Новости партнеров
Загрузка...
Анекдот от «ФАКТОВ»

— Не знаю, что хуже — то, что муж написал: «Давай расстанемся», или то, что через две минуты прислал другую sms-ку: «Извини, это не тебе»?

Карта портала

© 1997—2018 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины