Происшествия

На Херсонщине подняли со дна утонувшую яхту и спасли ее пассажиров (фото, видео)

В Голопристанском районе Херсонской области подняли со дна утонувшую яхту. Во время прогулки по реке Конка николаевская яхта «Екатерина» получила повреждения киля и днища. Судно затонуло. На борту находились семь человек — члены экипажа и пассажиры.

Капитан яхты по мобильной связи обратился в полицию за помощью. На сигнал среагировала группа поддержки общественного порядка на воде, которая патрулировала Днепро-Бугский лиман.

Объединив усилия, полицейские и привлеченные водолазы в течение нескольких часов смогли поднять яхту и отбуксировать в Николаев на ремонт. Все семеро находившихся на судне людей спасены и доставлены в Херсон.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в Таиланде попали в шторм и утонули катера с иностранными туристами.