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На Херсонщине подняли со дна утонувшую яхту и спасли ее пассажиров (фото, видео)
В Голопристанском районе Херсонской области подняли со дна утонувшую яхту. Во время прогулки по реке Конка николаевская яхта «Екатерина» получила повреждения киля и днища. Судно затонуло. На борту находились семь человек — члены экипажа и пассажиры.
Капитан яхты по мобильной связи обратился в полицию за помощью. На сигнал среагировала группа поддержки общественного порядка на воде, которая патрулировала Днепро-Бугский лиман.
Объединив усилия, полицейские и привлеченные водолазы в течение нескольких часов смогли поднять яхту и отбуксировать в Николаев на ремонт. Все семеро находившихся на судне людей спасены и доставлены в Херсон.
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в Таиланде попали в шторм и утонули катера с иностранными туристами.
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“ — Не знаю, что хуже — то, что муж написал: «Давай расстанемся», или то, что через две минуты прислал другую sms-ку: «Извини, это не тебе»? ”