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Попытка №2: из Украины второй раз выдворяют "вора в законе" Дато Агжабединского (видео)

18:35 7 июля 2018   227
граница
Инф. «ФАКТОВ»

Из Украины второй раз за два месяца выдворяют «вора в законе» известного по кличке Дато Агжабединский. 43-летний неоднократно судимый лидер преступной группировки был задержан в Трускавце.

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«Два месяца назад этот неоднократно судимый за тяжкие преступления „вор в законе“ был задержан правоохранителями в Киевской области и принудительно выдворен за пределы Украины. Однако, несмотря на то, что ему запрещен въезд на территорию нашего государства в течение трех лет, он нашел способ вернуться и приехал в Трускавец, где его и задержали наши оперативники», — рассказал заместитель начальника Главного управления Нацполиции во Львовской области Тарас Сабанюк.

На Дато Агжабединского составлен протокол об админправонарушении (нарушение запрета на въезд в Украину), после чего состоялась процедура принудительного выдворения.

Напомним, ранее из Украины в Турцию выслали неоднократно судимого «вора в законе» Хдра Рашидова, пытавшегося подмять под себя киевских квартирных воров.

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