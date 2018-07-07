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Попытка №2: из Украины второй раз выдворяют "вора в законе" Дато Агжабединского (видео)
Из Украины второй раз за два месяца выдворяют «вора в законе» известного по кличке Дато Агжабединский. 43-летний неоднократно судимый лидер преступной группировки был задержан в Трускавце.
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«Два месяца назад этот неоднократно судимый за тяжкие преступления „вор в законе“ был задержан правоохранителями в Киевской области и принудительно выдворен за пределы Украины. Однако, несмотря на то, что ему запрещен въезд на территорию нашего государства в течение трех лет, он нашел способ вернуться и приехал в Трускавец, где его и задержали наши оперативники», — рассказал заместитель начальника Главного управления Нацполиции во Львовской области Тарас Сабанюк.
На Дато Агжабединского составлен протокол об админправонарушении (нарушение запрета на въезд в Украину), после чего состоялась процедура принудительного выдворения.
Напомним, ранее из Украины в Турцию выслали неоднократно судимого «вора в законе» Хдра Рашидова, пытавшегося подмять под себя киевских квартирных воров.
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“ Одесса, рынок. Крупных размеров дама подходит к контейнеру с кофточками и спрашивает у продавца: — А что-нибудь веселенькое на меня есть? — Нет, мадам. Вас хочется... обнять и плакать. ”