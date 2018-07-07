ЧМ-2018: победа над шведами принесла Англии первый за 28 лет полуфинал (видео)

Спорт

¼ финала

Швеция — Англия — 0:2

Швеция: Ульсен, Линделеф, Гранквист, Аугустинссон, Крафт, Ларссон, Экдаль, Форсберг (Ульссон, 68), Классон, Берг, Тойвонен (Гвидетти, 68).

Англия: Пикфорд, Уолкер, Стоунз, Магуайр, Триппьер, Хендерсон, Стерлинг (Рэшфорд, 90+1), Янг, Алли (Делф, 78), Лингард, Кейн.

Голы: Магуайр (30), Алли (59).

В день четвертьфинальной дуэли подопечных Янне Андерссона и Гарета Саутгейта на одну из свадеб в Англии, похоже, пришли далеко не все приглашенные. Некоторые гости отказались посещать церемонию из-за того, что невеста не захотела, чтобы на ее празднике… транслировался субботний матч чемпионата мира. Кроме того, виновница торжества попросила гостей не проверять телефоны во время игры, чтобы узнать счет. Невеста даже придумала специальную табличку, которая напоминала, что свадьба — свободное от футбола место. Настоящие болельщики в такой ситуации предпочли остаться дома и поддержать англичан в рубке со шведами.

Несмотря на то, что ранее все четыре встречи скандинавов и британцев на мировых первенствах (с учетом отборочных встреч) завершились ничьими, фаворитом дуэли букмекеры считали подопечных Гарета Саутгейта. Более того, из всех оставшихся на турнире команд аналитики конторы William Hill наименьшие шансы на победу на ЧМ-2018 отдавали именно шведам.

Впрочем, к статусу не фаворита команде Янне Андерссона не привыкать. Так было и в отборочной группе, где ни с чем остались голландцы, и в плей-офф, когда сенсационно были выбиты итальянцы. Досталось заведомо более сильным оппонентам от шведов и на ЧМ-2018 — Германия и Швейцария уже дома.

Был повод для оптимизма и у подданых Ее Величества, которые в 1/8 финала впервые в истории выиграли на чемпионатах мира серию пенальти (у Колумбии) да еще имели в своем составе лучшего бомбардира ЧМ-2018 Харри Кейна (шесть мячей). Впрочем, Гарет Саутгейт призвал своих парней держать ухо востро: «У нас плохая статистика со шведами. Мы всегда недооценивали их, у них хорошие игроки и против них чертовски сложно играть». Специалист знал, о чем говорил: как футболист Саутгейт трижды встречался со Швецией, и ни разу его команда не побеждала.

Парни с Туманного Альбиона, видимо, прислушались к своему наставнику, и после в общем-то равной первой половины стартовой 45-минутки повели в счете. Успех «трем львам» принес первый же в матче угловой, после которого 194-сантиметровый защитник «Лестера» Гарри Магуайр точным ударом головой открыл счет своим голам за сборную Англии — 0:1. Целых 210 минут до этого никто не забивал на турнире шведам (только немцы!).

После перерыва англичане не стали испытывать судьбу, и усилиями полузащитника «Тоттенхэма» 22-летнего Деле Алли удвоили свое преимущество — 2:0. Кстати, знаменитый Гари Линекер на своей странице в Twitter еще в ходе поединка отметил, что в более юном возрасте за сборную Англии на ЧМ забивал только Майкл Оуэн (на ЧМ-1998).

В оставшееся до финального свистка голландского рефери Кюйперса британцы могли довести дело и до разгрома, но в итоге им хватило и двух точных ударов.

Кстати, накануне поединка у англичанина Фабиана Делфа и капитана шведов Андреаса Гранквиста родились дочери. Правда, двойной праздник получился лишь у футболиста «Манчестер Сити». Англия — в полуфинале турнира. Спустя 28 лет (на ЧМ-1990 команда Бобби Робсона заняла четвертое место).

Путевку в финал ЧМ-2018 команда Саутгейта оспорит 11 июля в Москве с сильнейшим в противостоянии России и Хорватии. Еще одну пару ½ финала сформировали Франция и Бельгия (10 июля, Санкт-Петербург). Такой вот неординарный турнир: впервые в 88-летней истории ЧМ в полуфинале нет одной из трех сборных — Бразилии, Аргентины или Германии.

В любом случае, четвертый раз подряд сильнейшей на планете станет европейская команда: ЧМ-2006 выиграла Италия, ЧМ-2010 — Испания, ЧМ-2014 — Германия.

Видеообзор матча смотрите по этой ссылке

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что Бельгия сенсационно не пустила Бразилию в полуфинал.

Фото Getty Images