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После авиаколлапса Кабмин составил памятку для планирующих отдых за рубежом
После авиаколлапса, когда из-за споров авиакомпаний и туроператоров сотни граждан не смогли вылететь на отдых и вернуться с курортов, в Кабмине составили памятку туриста. Гражданам, планирующим отпуск за рубежом, предлагается еще до поездки проверить, имеет ли туроператор лицензию и правильно ли составлен договор на туристическое обслуживание.
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Прежде всего, составители памятки предлагают туристу убедиться, что у туроператора есть действующая лицензия и финансовое обеспечение (актуальная информация доступна на официальном сайте Минэкономразвития). Далее необходимо проверить, что в договоре указаны:
- даты вылета и прилета;
- информация о наличии трансфера из аэропорта в отель в обоих направлениях (в случае заявления такой услуги);
- отель и его категория;
- сроки отказа от тура и условия возврата средств.
Каждому туристу рекомендуется иметь индивидуальный страховой полис на медицинское обслуживание и от несчастного случая, а также сохранить квитанцию об оплате тура или фискальный чек.
В путешествие обязательно необходимо взять:
- копию договора на туристическое обслуживание;
- оригинал страхового полиса на медицинское обслуживание и от несчастного случая;
- контакты туроператора (турагента), контакты дипучреждения Украины в стране пребывания.
В случае, если туроператор не предоставил заявленные услуги, турист вправе обращаться с заявлением в Госпродпотребслужбу, предоставив фото или видеоматериалы, копию договора на туристическое обслуживание, расчетные квитанции понесенных расходов.
В случае, если туроператор нарушил лицензионные условия, гражданин может обращаться с заявлением в Минэкономразвития, предоставив подтверждающие документы.
Напомним, ранее «ФАКТЫ» сообщали, как пострадавшим туристам добиться компенсации за испорченный отдых.
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“ Разговор двух одесситок: — Как вы думаете, наша Розочка станет певицей или танцовщицей? — Думаю, танцовщицей. — Вы видели, как она танцует? — Нет. Мы слышали, как она поет...”