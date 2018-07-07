Общество

После авиаколлапса Кабмин составил памятку для планирующих отдых за рубежом

После авиаколлапса, когда из-за споров авиакомпаний и туроператоров сотни граждан не смогли вылететь на отдых и вернуться с курортов, в Кабмине составили памятку туриста. Гражданам, планирующим отпуск за рубежом, предлагается еще до поездки проверить, имеет ли туроператор лицензию и правильно ли составлен договор на туристическое обслуживание.

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Прежде всего, составители памятки предлагают туристу убедиться, что у туроператора есть действующая лицензия и финансовое обеспечение (актуальная информация доступна на официальном сайте Минэкономразвития). Далее необходимо проверить, что в договоре указаны:

даты вылета и прилета;

информация о наличии трансфера из аэропорта в отель в обоих направлениях (в случае заявления такой услуги);

отель и его категория;

сроки отказа от тура и условия возврата средств.

Каждому туристу рекомендуется иметь индивидуальный страховой полис на медицинское обслуживание и от несчастного случая, а также сохранить квитанцию об оплате тура или фискальный чек.

В путешествие обязательно необходимо взять:

копию договора на туристическое обслуживание;

оригинал страхового полиса на медицинское обслуживание и от несчастного случая;

контакты туроператора (турагента), контакты дипучреждения Украины в стране пребывания.

В случае, если туроператор не предоставил заявленные услуги, турист вправе обращаться с заявлением в Госпродпотребслужбу, предоставив фото или видеоматериалы, копию договора на туристическое обслуживание, расчетные квитанции понесенных расходов.

В случае, если туроператор нарушил лицензионные условия, гражданин может обращаться с заявлением в Минэкономразвития, предоставив подтверждающие документы.

Напомним, ранее «ФАКТЫ» сообщали, как пострадавшим туристам добиться компенсации за испорченный отдых.