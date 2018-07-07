Близким родственникам бывшего президента Армении предъявлены обвинения

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В субботу, 7 июля, Специальная следственная служба Армении предъявила обвинение брату бывшего президента страны Сержа Саргсяна Левону Саргсяну. Также обвинения предъявлены детям Левона — дочери Ани и сыну Нареку.

Они обвиняются в незаконном участии в предпринимательской деятельности и подлоге документов.

Как уже сообщали «ФАКТЫ», новое правительство Армении всерьез взялось за борьбу с коррупцией в республике.

По версии следствия, Левон, Ани и Нарек Саргян утаили от налоговой службы в общей сложности 6,8 миллиона долларов. Левон арестован заочно. Он объявлен в розыск. А в отношении Ани и Нарека избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.

Левон Саргсян был дипломатом. Он служил послом Армении в Сирии, Тунисе, Иордании, а в 2010 году стал послом по особым поручениям. Он также основал частную компанию, которую, как считает Следственное управление Комитета госдоходов Армении, затем преднамеренно довел до банкротства, что позволило ему не доплатить в бюджет почти 620 тысяч долларов.

Уголовное дело в отношении Левона было возбуждено сначала в связи с деятельностью этой его компании. Однако затем были проведены обыски не только у брата бывшего президента страны, но и у его детей. В квартире Нарека Саргсяна нашли документы на банковский вклад на сумму 6,8 миллиона долларов на имена Левона и Ани Саргсян. Эту сумму Левон по закону должен был указать в декларации о доходах, но не сделал этого.

Служба нацбезопасности Армении (СНБ) во время обысков в доме Нарека Саргсяна в Ереване нашла крупную партию наркотиков и оружия. «Были обнаружены кокаин, метамфетамин, четыре пистолета, один из которых с глушителем, патроны», — говорится в сообщении СНБ.

Был также задержан близкий друг Нарека Саргсяна Сероп Саакян, а также Владимир Шахинянц. На допросе выяснилось, что Нарек отдал ключи от квартиры Саакяну, чтобы тот перевез оружие и наркотики в двух чемоданах в другое здание, а сам вылетел в Москву со своим телохранителем Артемом Петросяном. Из Москвы Саргсян собирался направиться в Европу. Саргсян и Петросян заочно арестованы и объявлены в розыск.

По версии СНБ, Саргсян также злоупотребил доверием наследника художника Мартироса Сарьяна, взяв у него 14 рисунков стоимостью 280 тысяч долларов и пообещав заплатить за них 28 тысяч долларов. В результате Саргсян не заплатил денег и не вернул рисунки.

При обыске по месту регистрации Саргсяна нашли картины, 115 тысяч долларов, 27 тысяч евро, дорогие часы, многочисленные золотые монеты и украшения.

Генпрокуратура Армении 4 июля возобновила дело по статье о покушении на убийство, в котором фигурирует еще один племянник Сержа Саргсяна — Айк. Отца Айка Александра ранее задерживали и доставляли в полицию по подозрению в незаконном ношении оружия, но потом отпустили.

На фото в заголовке: Серж Саргсян вручает орден своему брату Левону