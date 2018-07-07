"Человек из когорты настоящих героев", — президент выразил соболезнования родным Левка Лукьяненко

Политика

Президент Петр Порошенко выразил соболезнования по поводу смерти знаменитого правозащитника, общественного деятеля, автора «Акта провозглашения независимости Украины» Левка Лукьяненко.

«Смерть вырвала у нас того, кто был живым символом несокрушимости украинского духа, кто завоевал нам Независимость Украины в ХХ веке — Левка Лукьяненко. Он из когорты настоящих Героев! А они не умирают. Вечная память…», — говорится в обращении главы государства.

89-летний Левко Лукьяненко скончался в больнице вечером 7 июля. Надежда Лукьяненко, вдова Героя Украины, рассказала ТСН, что у супруга давно были проблемы со здоровьем: Лукьяненко перенес лейкоз, лечился от последствий инсульта. До своего 90-летнего юбилея — 24 августа — Лукьяненко не дожил чуть больше месяца.