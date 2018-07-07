Facebook logo Google+ logo Twitter logo RSS
поискПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Происшествия

На Харьковщине ребенок упал в костер во время праздника Ивана Купалы

20:42 7 июля 2018   604
костер
Инф. «ФАКТОВ»

Празднования дня Ивана Купалы не обошлись без чрезвычайных происшествий. В Кегичевском районе Харьковской области пятилетний мальчик упал в костер, пока родители отвлеклись на другие дела. Ребенка санавиацией доставили в харьковскую больницу, где оказали необходимую помощь. Ребенок получил сильные ожоги, его состояние оценивается как критическое.

Как сообщила полиция Харьковщины, семья мальчика на учете не состоит и характеризуется положительно, но после инцидента открыто уголовное производство о злостном неисполнении обязанностей по уходу за ребенком (ст. 166 Уголовного кодекса Украины).

Госслужба по чрезвычайным ситуация в свою очередь просит граждан не прыгать через «купальские костры», если нет уверенности в своих силах, и не оставлять без присмотра ритуальный костер, чтобы не спровоцировать пожар.

Напомним, ранее «ФАКТЫ» сообщали о главных обычаях и традициях праздника Ивана Купалы в Украине.

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
Читайте также
Новости партнеров
Загрузка...
Анекдот от «ФАКТОВ»

— Не знаю, что хуже — то, что муж написал: «Давай расстанемся», или то, что через две минуты прислал другую sms-ку: «Извини, это не тебе»?

Карта портала

© 1997—2018 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины