Происшествия

На Харьковщине ребенок упал в костер во время праздника Ивана Купалы

Празднования дня Ивана Купалы не обошлись без чрезвычайных происшествий. В Кегичевском районе Харьковской области пятилетний мальчик упал в костер, пока родители отвлеклись на другие дела. Ребенка санавиацией доставили в харьковскую больницу, где оказали необходимую помощь. Ребенок получил сильные ожоги, его состояние оценивается как критическое.

Как сообщила полиция Харьковщины, семья мальчика на учете не состоит и характеризуется положительно, но после инцидента открыто уголовное производство о злостном неисполнении обязанностей по уходу за ребенком (ст. 166 Уголовного кодекса Украины).

Госслужба по чрезвычайным ситуация в свою очередь просит граждан не прыгать через «купальские костры», если нет уверенности в своих силах, и не оставлять без присмотра ритуальный костер, чтобы не спровоцировать пожар.

Напомним, ранее «ФАКТЫ» сообщали о главных обычаях и традициях праздника Ивана Купалы в Украине.