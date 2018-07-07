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Путин может начать новую агрессию, чтобы поднять рейтинг, — российский политик
Президент России Владимир Путин, чтобы восстановить свой упавший рейтинг, может начать новую агрессию. Об этом заявил известный российский оппозиционный политик Леонид Гозман в эфире телеканала «112 Украина».
«Поэтому, новая „освободительная“ операция, если не дай Бог, он вот так буде восстанавливать своей рейтинг, она должна быть такой же (как агрессия в Украину. — Авт.)! Это должно быть „справедливое“ с точки зрения людей (в России. — Авт.) возвращение земли. Оно должно быть морально обоснованным. То есть, это должны быть территории, на которых компактно живут русские люди, ну, или русскоговорящие люди. А такие территории… Белоруссия, например! Но, Александр Григорьевич Лукашенко вполне русским языком объяснил, что он будет защищаться. Он просто так не отдаст свою землю. Северный Казахстан, где живет много русских, он что с Назарьаевым будет воевать? Я посмотрю! Нурсултан Назарбаев — мужик очень серьезный! Восточная Эстония или Рига? Ребята, вы что с ума сошли? Это же НАТО!» — сказал он.
Как писали «ФАКТЫ», ранее известный российский военно-политический эксперт Андрей Пионтковский заявил, что Россия начнет осенью этого года полномасшабную гибридную войну против Украины.
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“ На одесском рынке: — Молодой человек, зачем было забивать такого маленького кролика?! В нем же почти нет мяса! — Я его забил?! Здрасьте! Он сам умер! ”