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Нацгвардейцы обнаружили боевика "ДНР" в мариупольском автобусе
Под Мариуполем на Донетчине в пригородном автобусе Мариуполь — Мангуш бойцы Национальной гвардии Украины выявили боевика «ДНР». Об этом сообщил пресс-центр операции Объединенных сил.
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Автобус был остановлен на блокпосту для осмотра. При проверке документов выяснилось, что один из пассажиров автобуса, гражданин С., житель поселка Бердянское Донецкой области, имеет связи с незаконными вооруженными формированиями так называемой «ДНР».
Гражданина передали работникам Мангушского отдела полиции. Задержанному инкриминируют статью 260 Уголовного кодекса Украины (создание не предусмотренных законом военизированных или вооруженных формирований).
Напомним, ранее боевика обнаружили при проверке паспортов на блокпосту возле Торецка Донецкой области.
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