Спорт

Хорватия во второй раз на ЧМ-2018 выиграла серию пенальти и повторила свое достижение 20-летней давности (видео)

Россия — Хорватия — 2:2 (серия пенальти — 3:4)

Россия: Акинфеев, Фернандес, Кутепов, Игнашевич, Кудряшов, Кузяев, Зобнин, Самедов (Ерохин, 54), Головин (Дзагоев, 102), Черышев (Смолов, 67), Дзюба (Газинский, 79).

Хорватия: Субашич, Врсалько (Чорлука, 97), Ловрен, Вида, Стринич (Пиварич, 74), Модрич, Ракитич, Ребич, Крамарич (Ковачич, 88), Перишич (Брозович, 63), Манджукич.

Голы: Черышев (31), Фернандес (115) — Крамарич (39), Вида (101).

«Объективно Хорватия сильнее, но и Россия заслуживает большого уважения. Команда вышла из группы, обыграла сборную Испании — это уже серьезное достижение. Но я думаю о том, что в свое время наша команда оказала большую услугу России. И теперь наступило время вернуть долг», — сказал накануне четвертьфинала бывший капитан хорватов Дарио Срна, намекая на отборочный турнир ЧЕ-2008, когда россияне лишь благодаря победе «клетчатых» над Англией в Лондоне вышли в финальную часть.

В том отборе команды расписали между собой две нулевые ничьи, еще в одном поединке, товарищеском, хорваты на выезде, в Ростове-на-Дону в 2015 году, уверенно обыграли соперника — 3:1. Один из мячей забил Никола Калинич, которого по ходу нынешнего ЧМ главный тренер Златко Далич отчислил из команды за нежелание выходить на замену в стартовом поединке группового турнира с Нигерией (2:0) якобы из-за болей в спине. Еще два гола в активе Брозовича и Манджукича, продолжающих защищать честь страны на турнире.

Если для россиян выход в четвертьфинал мундиаля — уже грандиозное достижение (три предыдущих выступления в финальной части мирового первенства завершались для них на стадии группового турнира), то «клетчатые» имеют успешный опыт ЧМ-1998: во Франции команда с Давором Шукером (лучший бомбардир турнира с шестью голами), Робертом Просинечки и другими звездами стала бронзовым призером. Совсем не против была команда Златко Далича повторить успех своих старших коллег и на ЧМ-2018.

На протяжении нескольких дней в Сочи шел сильный ливень, некоторые районы города были серьезно подтоплены, но в день поединка погода, как по заказу, наладилась, и никаких угроз проведению матча уже не было.

Сам матч начался при преимуществе хорватов, за действиями которых, как и в прошлом поединке с Данией, с фанатского сектора следила президент страны Колинда Грабар-Китарович. Правда, порадовать главу государства первым забитым мячом «клетчатым» не удалось: на 31-й минуте сверхточный удар из-за пределов штрафной площадки удался Дмитрию Черышеву, который с четырьмя забитыми мячами на турнире уступает лишь англичанину Харри Кейну (у форварда шесть точных ударов). Но уйти хозяевам мундиаля на перерыв, ведя в счете, подопечные Златко Далича не позволили усилиями Марио Манджукича, который разогнал атаку, и Андрея Крамарича, завершившего ее точным ударом головой.

Ничего не поменялось в рисунке игры и со стартом второго тайма, разве что хорваты активнее шли вперед, заставив подопечных Станислава Черчесова еще сильнее прижаться к своим воротам. Как не забил Иван Перишич, беспрепятственно пробивая по воротам метров с восьми, наверное, останется загадкой и для него самого — мяч ударился о стойку и предательски прокатился вдоль линии. Этот момент стал самым опасным за вторую 45-минутку, и Хорватия с Россией во второй раз на нынешнем мундиале вынуждены были играть дополнительное время.

В экстра-таймах команды забили столько же, сколько и в основное время. Причем в обоих случаях постарались защитники: сначала Домагой Вида, который неоднократно забивал, выступая за киевское «Динамо», а сейчас защищает цвета турецкого «Бешикташа», подключился на розыгрыш углового, и точно пробил головой в угол ворот, а вскоре уже Марио Фернандес замкнул подачу Алана Дзагоева со штрафного, сравняв счет и переведя выяснение победителя в серию пенальти.

В 1/8 финала оба голкипера, Даниэль Субашич и Игорь Акинфеев, отлично проявили себя в серии пенальти: хорват парировал три удара игроков сборной Дании, а россиянин отразил два удара испанцев. Продемонстрировали они свое мастерство и на этот раз, отбив по одному удару, а решающим стал выстрел мимо ворот от Марио Фернандеса.

Таким образом, сборная Хорватии повторила свое достижение 20-летней давности, выйдя в полуфинал, где встретится с Англией. Матч пройдет 11 июля в Москве, начало — в 21:00 по киевскому времени.

Видеообзор матча смотрите по этой ссылке

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что победа над шведами принесла Англии первый за 28 лет полуфинал.

Фото Getty Images