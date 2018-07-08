Мир

Отравление в Эймсбери: со здоровьем полицейского все в порядке

У полицейского из Эймсбери, который ранее обратился в больницу Солсбери из-за вероятного отравления нервно-паралитическим веществом «Новичок», не обнаружили следов отравления.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление полиции Уилтшира. Сообщается, что сотрудник правоохранительных органов Великобритании обратился к медикам из предосторожности. Полицейский ранее принимал участие в расследовании отравления пары из Эймсбери. «Мы рады подтвердить, что сотрудник полиции, обратившийся за медицинской консультацией в районную больницу Солсбери в связи с продолжающимся расследованием в Эймсбери, был обследован, у него все в порядке», — отметили в полиции.

В полиции также заявили, что уровень опасности отравления для местного населения остается низким.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», число отравившихся «Новичком» в Англии увеличилось до шести человек.