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Отравление в Эймсбери: со здоровьем полицейского все в порядке
У полицейского из Эймсбери, который ранее обратился в больницу Солсбери из-за вероятного отравления нервно-паралитическим веществом «Новичок», не обнаружили следов отравления.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление полиции Уилтшира. Сообщается, что сотрудник правоохранительных органов Великобритании обратился к медикам из предосторожности. Полицейский ранее принимал участие в расследовании отравления пары из Эймсбери. «Мы рады подтвердить, что сотрудник полиции, обратившийся за медицинской консультацией в районную больницу Солсбери в связи с продолжающимся расследованием в Эймсбери, был обследован, у него все в порядке», — отметили в полиции.
В полиции также заявили, что уровень опасности отравления для местного населения остается низким.
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», число отравившихся «Новичком» в Англии увеличилось до шести человек.
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