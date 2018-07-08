Facebook logo Google+ logo Twitter logo RSS
поискПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Мир

Отравление в Эймсбери: со здоровьем полицейского все в порядке

7:00 8 июля 2018   100
Отравление «Новичком» в Эймсбери
Инф. «ФАКТОВ»

У полицейского из Эймсбери, который ранее обратился в больницу Солсбери из-за вероятного отравления нервно-паралитическим веществом «Новичок», не обнаружили следов отравления.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление полиции Уилтшира. Сообщается, что сотрудник правоохранительных органов Великобритании обратился к медикам из предосторожности. Полицейский ранее принимал участие в расследовании отравления пары из Эймсбери. «Мы рады подтвердить, что сотрудник полиции, обратившийся за медицинской консультацией в районную больницу Солсбери в связи с продолжающимся расследованием в Эймсбери, был обследован, у него все в порядке», — отметили в полиции.

В полиции также заявили, что уровень опасности отравления для местного населения остается низким.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», число отравившихся «Новичком» в Англии увеличилось до шести человек.

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
Читайте также
Новости партнеров
Загрузка...
Анекдот от «ФАКТОВ»

Девушка звонит коллеге по работе и говорит шепотом: — Я сегодня на работу не приду... — Почему? — Муж потерял три тысячи гривен, ищет... — А ты тут при чем? — Так я на них стою...

Карта портала

© 1997—2018 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины