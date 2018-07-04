8 июля 2018

Эту замечательную статуэтку я купил на одном из субботних «блошиных» лондонских рынков, коих там в разгар лета обычно великое множество. Кстати, там же, в Лондоне, услышал и историю, которой решил поделиться с вами сегодня. Она мне кажется весьма поучительной.

Приехал к нашему лондонскому знакомому его давний университетский приятель, много лет уже проживающий в небольшой шотландской деревушке. Конечно же, житель английской столицы первым делом решил показать гостю самые известные лондонские достопримечательности: Трафальгарскую площадь, музей Альберта и Виктории, знаменитую Пикадилли… В самый разгар увлекательной экскурсии в центре города шотландец вдруг остановился, к чему-то внимательно прислушиваясь.

- Ничего не случилось? — обеспокоился его товарищ. — Ты ничего не потерял?

- Нет-нет, со мной все в порядке. Просто мне показалось, что я слышу песню кузнечика.

- Ну, что ты. Откуда тут, вдали от парков, может быть кузнечик? Наверное, ты просто ослышался.

Не обращая никакого внимания на эти слова, гость, оглянувшись по сторонам, увидел небольшую клумбу. Подойдя к ней, он без труда под большим цветком обнаружил притихшего кузнечика.

- Ну, что я говорил?

Торжествующе посмотрев на университетского приятеля, шотландец вдруг достал из кармана монету и демонстративно уронил ее на каменный тротуар. Звонкий узнаваемый звук мигом привлёк внимание проходивших мимо прохожих. Многие из них на мгновение даже остановились, посмотрев вокруг себя и похлопав по карманам: ничего ли, дескать, не выпало?

Сидя уже в старинном лондонском пабе, куда они отправились после экскурсии, и попивая холодное темное пиво, шотландец пояснил суть своего эксперимента.

- Понимаешь, это ведь кто из нас на что настроен. Если ты привык жить ощущением красоты окружающего тебя мира, ты красоту эту сможешь рассмотреть всегда и во всем. А если ты живешь в вечном поиске чего-то другого, больше всего занимающего твои мысли, то ты на другое только и будешь внимание обращать…

Сегодняшним именинникам хочется пожелать добра и счастья. И умения даже в водовороте жизненных проблем никогда не терять ощущения красоты и радости мира, окружающего нас.