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В Таиланде началась операция по спасению подростков
В Таиланде началась операция по спасению 12 подростков и их тренера из частично затопленной пещеры Тхам Луанг Нанг Нон.
Как сообщает AFP, об этом официально заявили власти. Ранее представителей массмедиа, которые находятся в районе спасательных работ, попросили покинуть территорию, дабы не мешать спасателям. «Каждый, кто не связан с операцией, должен немедленно выйти из этого района», — объявили в полиции.
Этот приказ был озвучен после того, как руководитель спасательной миссии сообщил, что условия для эвакуации подростков и тренера идеальны. При этом он выразил опасения, что ожидаемые дожди могут сорвать планы, еще больше затопив пещеру.
Спасатели не исключают, что сильные ливни могут уменьшить площадь суши, где находятся запертые в пещере люди, до «менее 10 квадратных метров».
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в Таиланде попали в шторм и утонули катера с иностранными туристами.
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“ — Люся, а зачем столько кактусов у тебя на окне? Небось, чтобы мужики не залезали? — Нет, Катя, чтобы не выпрыгивали...”