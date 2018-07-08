В Таиланде началась операция по спасению подростков

Мир

В Таиланде началась операция по спасению 12 подростков и их тренера из частично затопленной пещеры Тхам Луанг Нанг Нон.

Как сообщает AFP, об этом официально заявили власти. Ранее представителей массмедиа, которые находятся в районе спасательных работ, попросили покинуть территорию, дабы не мешать спасателям. «Каждый, кто не связан с операцией, должен немедленно выйти из этого района», — объявили в полиции.

Этот приказ был озвучен после того, как руководитель спасательной миссии сообщил, что условия для эвакуации подростков и тренера идеальны. При этом он выразил опасения, что ожидаемые дожди могут сорвать планы, еще больше затопив пещеру.

Спасатели не исключают, что сильные ливни могут уменьшить площадь суши, где находятся запертые в пещере люди, до «менее 10 квадратных метров».

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в Таиланде попали в шторм и утонули катера с иностранными туристами.