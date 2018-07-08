Сводки ООС: боевики применили гранатометы и крупнокалиберные пулеметы

Украина

За прошедшие сутки, 7 июля, обстановка в районе операции Объединенных сил оставалась контролируемой. Российские оккупационные войска нарушали установлено перемирие почти по всей линии соприкосновения, используя преимущественно гранатометы, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие. Противник 13 раз обстрелял позиции ООС.

На Луганском направлении в районе населенных пунктов Айдар и Крымское враг продолжил применять гранатометы и стрелковое оружие, а на Светлодарском направлении — стрелковое оружие в районе населенного пункта Новолуганское.

На Донецком направлении было неспокойно в районе населенных пунктов Пески, Новотроицкое и Красногоровка. Здесь противник из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия открывал прицельный огонь по позициям Объединенных сил.

Мариупольское направление остается зоной активных провокационных действий российских наемников — шесть раз оккупанты пытались заставить наших защитников открыть огонь. Используя гранатометы, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие, противник обстреливал позиции в районе населенных пунктов Широкино, Водяное и Пищевик.

За текущие сутки, 8 июля, боевики дважды нарушили режим прекращения огня. Провокации с применением стрелкового оружия зафиксировано на Мариупольском направлении. Также были обстреляны позиции Объединенных сил у Водяного и Широкино.

За прошедшие и текущие сутки потерь среди защитников Украины нет.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», боевики применили запрещенное вооружение, ранен украинский боец.