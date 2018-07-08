- 14:30 На Кипре установили пятиметрового быка «одесского» происхождения из металлолома
- 14:06 ЧП на ровенском полигоне: трое бойцов остаются в реанимации
- 13:50 «Химическое» ЧП в Польше: госпитализированы 14 человек
- 13:18 Умерова наградили в Литве за события 28-летней давности
- 12:55 Сторонник Brexit солгал о встречах с россиянами, — СМИ
- 12:30 Во Львове осудили фальсификаторов, подделавших водку на миллион
- 12:15 "Их там нет": Захарченко сфотографировался с матерями погибших в "ДНР" россиян
- 12:14 Водитель с эпилепсией: маршрутка с 17 пассажирами улетела в кювет
- 12:14 Чубаров — россиянам: готовьте своего "царя" на этап в Гаагу
- 11:48 В Черном море — корабли НАТО
Сводки ООС: боевики применили гранатометы и крупнокалиберные пулеметы
За прошедшие сутки, 7 июля, обстановка в районе операции Объединенных сил оставалась контролируемой. Российские оккупационные войска нарушали установлено перемирие почти по всей линии соприкосновения, используя преимущественно гранатометы, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие. Противник 13 раз обстрелял позиции ООС.
На Луганском направлении в районе населенных пунктов Айдар и Крымское враг продолжил применять гранатометы и стрелковое оружие, а на Светлодарском направлении — стрелковое оружие в районе населенного пункта Новолуганское.
На Донецком направлении было неспокойно в районе населенных пунктов Пески, Новотроицкое и Красногоровка. Здесь противник из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия открывал прицельный огонь по позициям Объединенных сил.
Мариупольское направление остается зоной активных провокационных действий российских наемников — шесть раз оккупанты пытались заставить наших защитников открыть огонь. Используя гранатометы, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие, противник обстреливал позиции в районе населенных пунктов Широкино, Водяное и Пищевик.
За текущие сутки, 8 июля, боевики дважды нарушили режим прекращения огня. Провокации с применением стрелкового оружия зафиксировано на Мариупольском направлении. Также были обстреляны позиции Объединенных сил у Водяного и Широкино.
За прошедшие и текущие сутки потерь среди защитников Украины нет.
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», боевики применили запрещенное вооружение, ранен украинский боец.
влажность:
давление:
ветер:
“ Из предвыборного выступления кандидата в депутаты: «Выбрав меня, вы получите то, чего у вас нет, не было и никогда не будет!»”