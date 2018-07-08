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Быки в Испании подняли на рога мужчину и затоптали еще двоих (фото)
В субботу, 7 июля, в Испании начался знаменитый фестиваль Сан-Фермин, воспетый Эрнестом Хемингуэем в книге «И восходит солнце» («Фиеста»). По традиции, в городе Памплона каждое утро на протяжении девяти дней выпускают 12 быков, которых гонят по узким улочкам к арене, где потом проводится коррида. Толпа мужчин убегает от несущихся животных. Эта «пробежка» называется «энсьерро».
Ночью 7 июля в Памплоне прошел дождь. Вымощенные камнями улицы города стали скользкими, что добавило опасности участникам энсьерро. В результате в первый день фестиваля получили травмы пять человек, в том числе гражданин Канады.
Одного из пострадавших — 38-летнего испанца — бык проткнул рогом. Двое поскользнулись и получили незначительные травмы. Еще двое попали под копыта быков. Теперь троим пострадавшим потребуется длительное лечение.
Последний случай со смертельным исходом во время энсьерро в Памплоне произошел в 2009 году. Тогда бык проткнул рогом шею мужчине.
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“ Одесса, рынок. Крупных размеров дама подходит к контейнеру с кофточками и спрашивает у продавца: — А что-нибудь веселенькое на меня есть? — Нет, мадам. Вас хочется... обнять и плакать. ”