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Украина

Погода на воскресенье: жары не будет

9:00 8 июля 2018   114
Цветы
Инф. «ФАКТОВ»

Синоптик Наталья Диденко спрогнозировала погоду на воскресенье, 8 июля.

По ее словам, днем отдельные дожди наиболее вероятны на западе и севере, на востоке, в центральных областях и на юге страны — без осадков. Правда, в Одесской области возможны дожди.

«В течение дня + 25 + 30 градусов, на западе + 22 + 26 градусов, на востоке и юге местами до +32 градусов», — сообщает Наталья Диденко.

По ее прогнозу, в Киеве будет «хороший летний день, красивое небо, много солнца и вероятность локального дождя с грозой». Впрочем, вместо дождя может быть просто увеличение облачности.

«Поскольку ветер с севера, с северо-запада — жары не будет, + 25 + 27 градусов. Кто придумал лето — тот молодец. А кто придумал украинское лето — молодец дважды», — шутит синоптик.


Как ранее сообщали «ФАКТЫ», погода на выходные: в Карпатах — паводки, а на юге Украины — пожары.

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