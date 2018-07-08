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Погода на воскресенье: жары не будет
Синоптик Наталья Диденко спрогнозировала погоду на воскресенье, 8 июля.
По ее словам, днем отдельные дожди наиболее вероятны на западе и севере, на востоке, в центральных областях и на юге страны — без осадков. Правда, в Одесской области возможны дожди.
«В течение дня + 25 + 30 градусов, на западе + 22 + 26 градусов, на востоке и юге местами до +32 градусов», — сообщает Наталья Диденко.
По ее прогнозу, в Киеве будет «хороший летний день, красивое небо, много солнца и вероятность локального дождя с грозой». Впрочем, вместо дождя может быть просто увеличение облачности.
«Поскольку ветер с севера, с северо-запада — жары не будет, + 25 + 27 градусов. Кто придумал лето — тот молодец. А кто придумал украинское лето — молодец дважды», — шутит синоптик.
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», погода на выходные: в Карпатах — паводки, а на юге Украины — пожары.
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“ Из предвыборного выступления кандидата в депутаты: «Выбрав меня, вы получите то, чего у вас нет, не было и никогда не будет!»”