Украина

Челноки на Донбассе: вручную через КПВВ переносили груз почти на два миллиона гривен

Сотрудники Государственной фискальной службы Украины из состава Объединенных сил во время дежурства на КПВВ «Станица Луганская» обнаружили факт нарушения порядка перемещения товаров из района проведения ООС.

Гражданка «Ф», решившая перевезти через линию соприкосновения на оккупированную территорию изделия, используются в пищевой промышленности. Для переноски 48 коробок (стоимостью порядка 1,7 миллионов гривен) она привлекла восемь человек.

В отношении гражданки составлен протокол.

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