Украина

С одного выстрела: волонтер показал работу "Третей силы" под Авдеевкой (видео)

Волонтер Юрий Мысягин опубликовал видео, на котором показано, как неизвестная «Третья сила» подавляет огневую точку боевиков на Донбассе в районе Авдеевки.

«Сколько раз уже говорили, что перемирие нужно соблюдать, а не то будет „успокоительное“ точно прилетать, как на этом видео. В зоне ответственности 92-й бригады в районе Авдеевки, откуда каждый день приходят новости о нарушении противником режима перемирия, неожиданно появившейся „Третья сила“, с одного точного выстрела немного утихомирила врага», — сообщает волонтер.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», за минувшие сутки боевики применили гранатометы и крупнокалиберные пулеметы.