Дети в пещере: у спасателей осталось всего четверо суток (фото)

Мир

В воскресенье, 8 июля, штаб спасательной операции, которая проводится в тайском пещерном комплексе Тхам Луанг Нанг Нон, принял решение о выводе 12 детей и их 25-летнего тренера на поверхность. Как уже сообщали «ФАКТЫ», всех журналистов и большую часть волонтеров, находившихся в лагере, разбитом рядом с входом в пещеры, попросили немедленно покинуть эту территорию и не мешать операции. Родственников детей, находящихся с 23 июня в подземной ловушке, собрали в одном месте. Им разрешили остаться в лагере.

Эксперты считают, что на вывод юных футболистов из пещеры есть не более четырех суток! Последние два дня в районе Тхам Луанг Нанг Нон было сравнительно сухо. Дождь шел, но не сильный. Однако, если верить прогнозам, 11−12 июля начнется ливень. И тогда потоки грязной воды снова хлынут в пещеры. Учитывая конфигурацию подземных туннелей, на некоторых участках комплекса возникнет эффект настоящего цунами! Это крайне опасно.

На схеме цифрой 1 указано место, где находятся юные футболисты и их тренер. Цифра 2 обозначает самое опасное, самое узкое место в туннеле, по которому предстоит выводить детей. Цифрой 3 отмечен выход из пещер на поверхность

Кроме того, в пещерах заметно снизился уровень кислорода. Он упал до 15 процентов, в то время как безопасным считается 21 процент.

Губернатор провинции Чианграй Наронгсак Осатанакорн обратился к семьям юных футболистов. Он объяснил, что спасатели прекрасно осознают риск вывода на поверхность не умеющих плавать, ослабленных вынужденным голоданием мальчишек (девять суток дети пили грязную воду и питались дождевыми улитками), но и оставлять их под землей становится все более опасным. Губернатор рассказал, что за последние два-три дня опытнейшие дайверы научили детей правильно дышать под водой. Рядом с ребятами, которых собираются выводить по очереди, постоянно будут находиться ныряльщики. На самом деле, мальчикам нужно будет только не паниковать, дышать, как их научили, и строго следовать указаниям дайверов.

Напомним, такой план спасения детей предложил украинский дайвер Всеволод Коробов.

К детям уже отправились 13 ныряльщиков. Это военнослужащие из спецподразделения «Морские котики». В любой момент к ним готовы присоединиться лучшие иностранные специалисты — дайверы, которые всю жизнь занимаются спасением людей из затопленных пещер.

Если все пойдет по плану, первого мальчика должны вывести на поверхность 8 июля в районе 17.00 по киевскому времени.

Вместе с тем штаб продолжает подготовку к другим вариантам развития событий. В силе остаются три запасных плана спасения.

Первый из них — самый простой, но очень рискованный. Это ждать завершения сезона дождей, то есть до октября. Все эти месяцы детей будут снабжать провизией, питьевой водой, сухой одеждой. С ними готовы находиться два врача, которые добровольно вызвались сделать это.

В чем риск? Никто не может предсказать, как поведут себя мальчики, оставаясь под землей так долго. Это может сказаться как на их физическом здоровье, так и на психике. Кроме того, вода может отрезать детей от дайверов.

Второй вариант — пробурить в скале проход в пещеру сверху. Это тоже долгосрочный план. Такие попытки предпринимаются с самого начала спасательной операции, но пока они не принесли результат. Тем не менее, от бурения не отказываются, поскольку дети рассказали, что несколько раз слышали лай собак, хотя находятся на глубине около 800 метров.

Третий вариант — продолжать откачивать воды из пещер. В настоящее время используются промышленные насосы, которые ежечасно откачивают по 13 тысяч литров воды. Власти Германии предложили свою помощь. Президент Службы технической помощи THW (Technisches Hilfswerk), выполняющей в Германии функции МЧС, Мариан Вендт заявил, что его специалисты используют супернасосы, каждый из которых способен откачивать до 26 тысяч литров воды в минуту! Немцы могут оперативно перебросить в Таиланд такой высокопроизводительный модуль (HCP-Pump-Modulen) с тремя насосами в комплекте. Это означает, что можно будет откачивать до 78 тысяч литров воды в минуту! Модуль работает на дизельном топливе. Шланги позволяют качать воду с глубины до одного километра.

Британские дайверы Джон Волантен и Рик Стэнтон, которые нашли пропавших детей на десятые сутки

А пока юные футболисты и их родители общаются друг с другом с помощью обычных писем. Телефонную связь провести, к сожалению, не удалось. Родственники мальчиков согласились показать написанные от руки короткие послания из-под земли журналистам. Власти Таиланда, с разрешения родителей, разместили тексты писем на своей официальной странице в интернете. Вот, что написали дети:

Марк: Мама, ты дома, как дела? У меня хорошо. Передай учителю [далее нечетко].

Миг: Не волнуйтесь обо мне. Скучаю по всем: дедушке, дяде/тете, маме, папе и брату/сестре, всех люблю. Я тут внутри тоже доволен. Спецназовцы о нас очень хорошо заботятся. Люблю всех.

Понг: Я люблю маму и папу. Не беспокойтесь обо мне, я в безопасности. Люблю вас.

Ник: Мама, папа, Ник любит маму, папу и своих братьев и сестер. Если я выберусь, мама, папа, принесите мне, пожалуйста, поесть мукату (мясное блюдо — Ред.). Ник любит маму, папу и сестер с братьями (нарисовано сердце).

Найт: Найт любит маму, папу и старшую сестру. Не волнуйтесь обо мне. Найт всех любит.

Терн: Я скучаю по маме, папе и дедушке. Моя любовь маме и папе. Не волнуйтесь о Терне, я могу о себе позаботиться.

Ноте: Я в безопасности, не волнуйтесь обо мне. Любовь маме, папе и всем.

Беу: Не беспокойтесь, мама, папа. Беу исчез на две недели. После всего я пойду помогать маме продавать вещи в магазине. Буду торопиться туда.

Ти: Не волнуйтесь, я так счастлив.

Тан (прозвище Титан — Ред.): Мама и папа, не волнуйтесь обо мне, я в порядке. Скажите брату, пусть готовится принести мне жареную курицу. Люблю вас.

Дом: Я в порядке. Но здесь немного холодно. Но не волнуйтесь обо мне. И не забудьте про праздник к моему дню рождения.

Адул: Теперь не надо уже о нас беспокоиться. По всем скучаю. Хочу вернуться как можно скорее.

Написал письмо и тренер ребят Аке.

Аке (тренер): Всем родителям — с ребятами все в порядке. У них есть все необходимое, с ними хорошо обращаются. И я обещаю максимально заботиться о детях. Спасибо всем, кто пришел на помощь. Также я от всего сердца прошу прощения у родителей.

Аке (тренер) своим близким: Моей бабусе, я в порядке, все хорошо. Не слишком обо мне беспокойся. И будь здорова. Тетушка, скажи бабушке, пусть приготовит нумпак (блюдо из овощей — Ред.) и свиные шкурки для меня. Когда выберусь, я хочу поесть. Люблю вас.

А вот письма родственников детей.

Марку: Мама пришла и ждет тебя у входа в пещеру. Скучаю по тебе. Не думай, что о тебе забыли. Мама Хом очень любит Марка. Береги себя.

Найту: Папа и мама ждут тебя, чтобы отметить твой день рождения. Сынок, ты должен быть сильным. Мама знает, что ты можешь. Не переживай слишком сильно. Папа и мама, а также сестра Нам, дедушка и бабушка, и все родственники, все тебя всегда поддерживают. Папа и мама тебя любят. Папа Бан Мама О.

Нику: Береги себя. Папа и мама тебя ждут. Папа Бих и мама Нанг и младшая сестра Бонус.

Беу: Папа и мама по тебе скучают, сынок. Всегда тебя любим.

Титану: Титан, я тебя жду у входа в пещеру. Люблю тебя, сынок, и очень скучаю. Тебе нужно быть терпеливым, сильным, и быть готовым бороться. Я жду тебя снаружи. Ты справишься. Я верю, что ты можешь справиться. Посылаю тебе всю свою поддержку. Очень тебя люблю. Папа тоже по тебе скучает и очень тебя любит. С любовью.

Понгу: Позаботься о себе, будь крепок, папа и мама и все остальные ждут тебя и надеются вернуть тебя домой невредимым. Спасибо, тренер, что так хорошо заботишься о наших 12 сыновьях.

Мигу: Никто не должен сдаваться. Мы ждем тебя у входа в пещеру. Дедушка Лек желает крепкого здоровья Мигу. Не бойся, никто тебя ни в чем не винит.

Адулу: Мама и папа хотят увидеть твое лицо, сынок. Мама и папа молятся за тебя и твоих друзей, чтобы мы могли поскорее увидеться. Когда выйдешь из пещеры, ты должен поблагодарить всех, кто приехал тебя спасать… И тренеру Аке — я очень благодарна вам, что вы заботитесь о всех детях и оберегаете их.

Аке (тренеру): Аке, это мама Титана. Будь сильным. Позаботься о себе. Старшая сестра тоже тебя ждет у входа в пещеру. Пожалуйста, выведи детей.

Аке (тренеру): Хочу сказать тренеру, чтобы он не чувствовал вину, все родители должны благодарить тренера за то, что он так хорошо заботится о наших сыновьях.

Аке (тренеру): Жду тебя у входа в пещеру. Ни о чем не беспокойся, племянник. Береги себя. Никто тебя ни в чем не винит. Тетушка, бабуля и твоя сестра. Тетушка попросила передать, чтобы ты боролся.