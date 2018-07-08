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НАТО о мундиале: в полуфинале — все наши (видео)
В Североатлантическом альянсе поздравили футбольные команды, вышедшие в полуфинал ЧМ-2018
«Все оставшиеся четыре команды — из стран НАТО. Желаем удачи всем командам», — говорится в сообщении, размещенном в Twitter Альянса.
The remaining 4 @FifaWorldCup squads are from #NATO countries. Good luck to all the #WorldCup pic.twitter.com/1vK1GrlaRM pic.twitter.com/8pL3YwngUI— NATO (@NATO) 7 июля 2018 г.
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“ — Вышла из бани и понеслась: крем для лица, крем для рук, крем для ног, крем для тела... Вопрос сына меня убил наповал: «Мама, а ты вообще зачем мылась?»... ”