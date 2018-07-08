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НАТО о мундиале: в полуфинале — все наши (видео)

10:35 8 июля 2018   205
НАТО
Инф. «ФАКТОВ»

В Североатлантическом альянсе поздравили футбольные команды, вышедшие в полуфинал ЧМ-2018

«Все оставшиеся четыре команды — из стран НАТО. Желаем удачи всем командам», — говорится в сообщении, размещенном в Twitter Альянса.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», бывшие динамовцы после победы над Россией: «Слава Украине!»

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