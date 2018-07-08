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Бывшие динамовцы после победы над Россией: «Слава Украине!» (видео)
Бывшие игроки киевского «Динамо» хорваты Домагой Вида и Огнен Вукоевич после победы над Россией в четвертьфинале ЧМ-2018 передали привет Украине, тем самым показав, что не забывают о годах карьеры, проведенных в нашей стране.
Соответствующее видео выложил на своей странице в «Фейсбуке» футбольный журналист Андрей Шахов.
«Надеюсь, все поймут, что это шутка, и никакую политику приплетать не будут. В „Динамо“ (Киев) у меня осталось много друзей-украинцев, но эта победа — для Хорватии», — сказал защитник, забивший в матче с Россией и с игры, и в серии пенальти, в комментарии sports.ru.
Отмечу, что Вида выступал за «Динамо» в 2013—2017 годах (сейчас защищает цвета турецкого «Бешикташа»), а Вукоевич провел в Киеве семь лет (2008—2015) в качестве игрока, а сейчас работает в селекционном отделе клуба.
Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что Хорватия во второй раз на ЧМ-2018 выиграла серию пенальти и повторила свое достижение 20-летней давности.
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