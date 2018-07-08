Бывшие динамовцы после победы над Россией: «Слава Украине!» (видео)

Спорт

Бывшие игроки киевского «Динамо» хорваты Домагой Вида и Огнен Вукоевич после победы над Россией в четвертьфинале ЧМ-2018 передали привет Украине, тем самым показав, что не забывают о годах карьеры, проведенных в нашей стране.

Соответствующее видео выложил на своей странице в «Фейсбуке» футбольный журналист Андрей Шахов.

«Надеюсь, все поймут, что это шутка, и никакую политику приплетать не будут. В „Динамо“ (Киев) у меня осталось много друзей-украинцев, но эта победа — для Хорватии», — сказал защитник, забивший в матче с Россией и с игры, и в серии пенальти, в комментарии sports.ru.

Отмечу, что Вида выступал за «Динамо» в 2013—2017 годах (сейчас защищает цвета турецкого «Бешикташа»), а Вукоевич провел в Киеве семь лет (2008—2015) в качестве игрока, а сейчас работает в селекционном отделе клуба.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что Хорватия во второй раз на ЧМ-2018 выиграла серию пенальти и повторила свое достижение 20-летней давности.