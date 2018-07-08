"Гуманитарка" из РФ: червяки в детском питании (фото)

Украина

Мамы малышей, проживающие на оккупированных территориях Донбасса, предупреждают друг друга о том, что мясные консервы, предназначенные для детского питания, просрочены и в них попадаются «биологические добавки». Об этом сообщают в родительском форуме в социальной сети.

«Девочки, будьте внимательны с детскими мясными пюрешками с гумки (из „гумконвоя“ РФ. — Авт.). Сегодня открыла банку, а там червячки», — свое сообщение женщина проиллюстрировала фотографией мясного пюре с червями.

Большинство участниц форума утверждают, что это не единичный случай, и поддерживают праведный гнев автора сообщения. Оправдывает такую «помощь» лишь одна участница обсуждения проблемы. Но даже она признает, что детское питание из российской гуманитарки — некачественное.

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Вот некоторые из комментариев:

«Вот поэтому у нас ест их только кот»

«Коту и открывала, мои детки не едят их, я людям отдаю, и немного кошке оставляю»

«Виолетта, у меня тоже ребенок не ест их. И слава Богу»

«Теперь и кошке страшно давать»

«А у кошек потом морды облазят! Весь непотреб сюда шлют!»

«Открыла 3 банки, все такие. На банке 2017 й год. Не могу сфоткать, выкинула сразу»

«А у меня даже кот их не ест»

«Вот твари, лучше не давать вообще чем такое г. но детям, сами пусть жрут, помощники»



Как ранее сообщали «ФАКТЫ», на российскую гуманитарку получатели жалуются постоянно, размещая красноречивые фото упомянутого «непотреба» в социальных сетях.