Происшествия

Водитель с эпилепсией: маршрутка с 17 пассажирами улетела в кювет (фото)

Вечером в субботу, 7 июля, в Николаевском районе на трассе «Николаев-Одесса» возле села Зеленое произошло серьезное ДТП с участием маршрутка Volkswagen, которая перевозила 17 пассажиров из Николаева в Южный.

Как сообщили «ФАКТАМ» в отделе коммуникации полиции Николаевской области, со слов пассажиров, у водителя транспортного средства резко ухудшилось состояние здоровья, он потерял контроль над управлением транспортным средством и автобус съехал в кювет.

Как информирует издание «Новости-N», перед аварией с водителем случилось что-то странное: он вдруг повернул голову в сторону от дороги и издал нечленораздельный звук, похожий на мычание. Сразу после этого маршрутка потеряла управление.

Один из пассажиров, сидевших впереди, рассказал, что взгляд у водителя «стал как будто стеклянный».

По предварительной информации, водитель страдает эпилепсией, однако тщательно скрывал это обстоятельство. В этот раз приступ случился у него прямо во время движения.



В результате ДТП четыре человека, в том числе и водитель, обратились за медицинской помощью. Из Николаева на место аварии выехали три автомобиля «скорой помощи».

В полиции сообщили, что информация о дорожно-транспортном происшествии внесена в журнал Единого учета по ст. 286 УК Украины «Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами» (от штрафа до ограничения свободы на срок до трех лет с лишением права управлять транспортными средствами).

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», полицейские попали в ДТП в Киеве.