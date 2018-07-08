- 14:30 На Кипре установили пятиметрового быка «одесского» происхождения из металлолома
- 14:06 ЧП на ровенском полигоне: трое бойцов остаются в реанимации
- 13:50 «Химическое» ЧП в Польше: госпитализированы 14 человек
- 13:18 Умерова наградили в Литве за события 28-летней давности
- 12:55 Сторонник Brexit солгал о встречах с россиянами, — СМИ
- 12:30 Во Львове осудили фальсификаторов, подделавших водку на миллион
- 12:15 "Их там нет": Захарченко сфотографировался с матерями погибших в "ДНР" россиян
- 12:14 Водитель с эпилепсией: маршрутка с 17 пассажирами улетела в кювет
- 12:14 Чубаров — россиянам: готовьте своего "царя" на этап в Гаагу
- 11:48 В Черном море — корабли НАТО
Водитель с эпилепсией: маршрутка с 17 пассажирами улетела в кювет (фото)
Вечером в субботу, 7 июля, в Николаевском районе на трассе «Николаев-Одесса» возле села Зеленое произошло серьезное ДТП с участием маршрутка Volkswagen, которая перевозила 17 пассажиров из Николаева в Южный.
Как сообщили «ФАКТАМ» в отделе коммуникации полиции Николаевской области, со слов пассажиров, у водителя транспортного средства резко ухудшилось состояние здоровья, он потерял контроль над управлением транспортным средством и автобус съехал в кювет.
Как информирует издание «Новости-N», перед аварией с водителем случилось что-то странное: он вдруг повернул голову в сторону от дороги и издал нечленораздельный звук, похожий на мычание. Сразу после этого маршрутка потеряла управление.
Один из пассажиров, сидевших впереди, рассказал, что взгляд у водителя «стал как будто стеклянный».
По предварительной информации, водитель страдает эпилепсией, однако тщательно скрывал это обстоятельство. В этот раз приступ случился у него прямо во время движения.
В результате ДТП четыре человека, в том числе и водитель, обратились за медицинской помощью. Из Николаева на место аварии выехали три автомобиля «скорой помощи».
В полиции сообщили, что информация о дорожно-транспортном происшествии внесена в журнал Единого учета по ст. 286 УК Украины «Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами» (от штрафа до ограничения свободы на срок до трех лет с лишением права управлять транспортными средствами).
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», полицейские попали в ДТП в Киеве.
влажность:
давление:
ветер:
“ Одесса, рынок. Крупных размеров дама подходит к контейнеру с кофточками и спрашивает у продавца: — А что-нибудь веселенькое на меня есть? — Нет, мадам. Вас хочется... обнять и плакать. ”