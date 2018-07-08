Чубаров — россиянам: готовьте своего "царя" на этап в Гаагу

Украина

В Берлине состоялась церемония открытия 27-й ежегодной сессии Парламентской ассамблеи ОБСЕ.

Накануне ее открытия народный депутат Украины, лидер Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров, приехавший в Берлин, на своей страничке в Facebook вспомнил время, когда столицу ФРГ надвое делила стена.

«Казалось бы, где футбол, а где ОБСЕ. Берлин. Фридрихштрассе. Еще тридцать лет назад здесь проходила линия отчуждения, линия смерти, которой подвергался каждый, кто пытался покинуть социалистический «рай», державшийся на советских штыках и танках. А теперь теплый вечер, беззаботные люди, которые собрались у монитора.

Я сижу немного в стороне, продумываю действия на сессии Парламентской ассамблеи ОБСЕ. Впереди четыре дня напряженной работы как в комитетах, так и на пленарных заседаниях. В Берлинской декларации ОБСЕ, которая готовится к принятию по результатам сессии, заметное место отводится ситуации в Крыму и политзаключенным Кремля. Для нас, украинцев и крымских татар, время будто бы повернулось вспять: снова имперская Москва, военное вторжение российских войск на украинские земли, оккупация Крыма, репрессии и изгнания крымских татар со своей земли

… Тем не менее, спасибо хорватским футболистам — работать будет намного легче, поскольку теперь российские парламентарии могут засунуть свой гонор в известное место, в которое вскоре должно переместиться и сама Россия", — пишет народный депутат.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», Хорватия во второй раз на ЧМ-2018 выиграла серию пенальти и повторила свое достижение 20-летней давности.