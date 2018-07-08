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"Их там нет": Захарченко сфотографировался с матерями погибших в "ДНР" россиян (видео)
Новость сообщил пользователь, который пишет в соцсетях под ником Alex Vitauskas.
«Так выглядит „гражданская“ война в Укрaине», — прокомментировал Alex Vitauskas. Он написал очень жесткий текст (стилистика и орфография автора сохранены): «Родственики превращенных в удобрения „ихтамнетов“ приехали из России на Донбасс, к месту утилизации своих родных. Крокодильи слезы вaтных самок, благословивших своих сыновей и мужей на yбийствa укрaинцев, и камеры кремлевских прoпaгандонов».
Ранее «ФАКТЫ» писали, что в детском питании из «гуманитарка» из РФ для жителей Донбасса были обнаружены червяки.
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“ Исаак Соломонович был в прекрасной спортивной форме. Правда, она... не застегивалась у него на животе.”