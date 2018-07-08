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- 12:30 Во Львове осудили фальсификаторов, подделавших водку на миллион
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Во Львове осудили фальсификаторов, подделавших водку на миллион
Сотрудники Управления защиты экономики, военной прокуратуры и полиции Львовщины задержали несколько граждан, которые организовали незаконное производство фальсифицированных спиртных напитков и «перевалочные базы», где хранилась готовая «продукция». А теперь свое решение в этом деле вынес суд.
«Трое львовян в возрасте 24,27 и 46 лет создали три подпольных цеха и складские помещения во Львове, Жовковском и Самборском районах. Фальсифицированный алкоголь с подделанными акцизными марками реализовывался небольшими партиями на территории области. Во время санкционированных обысков сотрудниками полиции было изъято более трех тонн спирта и спиртовых смесей, производственное оборудование, бутылки с подделанной водкой на сумму более миллиона гривен, наличные деньги суммой 80 тысяч гривен, подделанные акцизные марки
Суд признал членов организованной группы в совершении уголовных правонарушения и присудил: организатора — к 5 годам лишения свободы с испытательным сроком в 3 года и уплате штрафа в размере 102 тысяч гривен, его подельников — к штрафу в 102 тысячи и 85 тысяч гривен.
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в Борисполе фальсифицированный алкоголь убил шестерых.
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“ — Роза Львовна, а почему вы отказали прошлому жильцу? — Я, конечно, не любопытна, но, если человек постоянно закрывает замочную скважину, это таки подозрительно!”