Во Львове осудили фальсификаторов, подделавших водку на миллион

Украина

Сотрудники Управления защиты экономики, военной прокуратуры и полиции Львовщины задержали несколько граждан, которые организовали незаконное производство фальсифицированных спиртных напитков и «перевалочные базы», где хранилась готовая «продукция». А теперь свое решение в этом деле вынес суд.

«Трое львовян в возрасте 24,27 и 46 лет создали три подпольных цеха и складские помещения во Львове, Жовковском и Самборском районах. Фальсифицированный алкоголь с подделанными акцизными марками реализовывался небольшими партиями на территории области. Во время санкционированных обысков сотрудниками полиции было изъято более трех тонн спирта и спиртовых смесей, производственное оборудование, бутылки с подделанной водкой на сумму более миллиона гривен, наличные деньги суммой 80 тысяч гривен, подделанные акцизные марки и т. д. В отношении „бизнесменов“ было открыто уголовное производство», — сообщили «Фактам» в отделе коммуникаций ГУ Национальной полиции во Львовской области.

Суд признал членов организованной группы в совершении уголовных правонарушения и присудил: организатора — к 5 годам лишения свободы с испытательным сроком в 3 года и уплате штрафа в размере 102 тысяч гривен, его подельников — к штрафу в 102 тысячи и 85 тысяч гривен.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в Борисполе фальсифицированный алкоголь убил шестерых.