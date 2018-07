Сторонник Brexit солгал о встречах с россиянами, — СМИ

Мир

Британец Аррон Бэнкс, который больше всех пожертвовал на кампанию по выходу Великобритании из Евросоюза, утаил свои частые встречи с послом России Александром Яковенко.

Об этом сообщает «Укринформ» со ссылкой на The Guardian. Сообщается, что контакты с российским дипломатом происходили как перед референдумом, так и после него.

В документах, которые предложила проверить газета The Observer, говорится, что российское посольство четырежды приглашало Бэнкса на встречи, но не известно, состоялись ли они.

Сообщается, что в течение двух последних лет Бэнкс подтверждал одну встречу с российским послом за ланчем. Однако журналисты выяснили, что встречи были неоднократными: Бэнкс рассказал парламентской комиссии, встречался с главой российской дипмиссии два или три раза. А после публикаций в The New York Times он признался и в четвертой встрече. Тем временем The Observer привел доказательства семи встреч, но тогда Бэнкс отказался от комментариев.

Расследователи предположили, что финансы на кампанию Brexit привлекли с помощью сделки по продаже части российской фирмы «Алроса» американским инвесторам, что позволило получить свыше 800 миллионов долларов.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», Елизавета II одобрила Brexit — закон о выходе Британии из ЕС вступил в силу.