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Украина

Умерова наградили в Литве за события 28-летней давности

13:18 8 июля 2018   79
Ильми Умеров и Даля Грибаускайте
Инф. «ФАКТОВ»

Заместитель главы Меджлиса крымскотатарского народа Ильми Умеров сообщил о вручении ему ордена «За заслуги перед Литвой», который ему вручила президент Даля Грибаускайте.

«Награда за события 28-летней давности. Тогда, весной 1990 года, в ответ на выход Литвы из СССР и провозглашение независимости была организована так называемая экономическая блокада Литвы. Крымские татары, борющиеся за возвращение на Родину из депортации, несмотря на огромные социально-бытовые проблемы (большинство не имели жилья, жили в палатках и землянках) решили оказать гуманитарную помощь литовскому народу. А я возглавлял делегацию, которая доставила собранный груз в Вильнюс. Я благодарен своему крымскотатарскому народу за то, что откликнулся и поддержал Литву в тяжелое для неё время. А Литве и литовскому народу я благодарен за поддержку крымских татар в борьбе за наше право на Крым в период оккупации Крыма Россией», — написал на своей страничке в социальных сетях Ильми Умеров.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», лидер Меджлиса Рефат Чубаров предложил россиянам: готовить своего «царя» на этап в Гаагу.

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