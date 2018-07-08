Умерова наградили в Литве за события 28-летней давности

Украина

Заместитель главы Меджлиса крымскотатарского народа Ильми Умеров сообщил о вручении ему ордена «За заслуги перед Литвой», который ему вручила президент Даля Грибаускайте.

«Награда за события 28-летней давности. Тогда, весной 1990 года, в ответ на выход Литвы из СССР и провозглашение независимости была организована так называемая экономическая блокада Литвы. Крымские татары, борющиеся за возвращение на Родину из депортации, несмотря на огромные социально-бытовые проблемы (большинство не имели жилья, жили в палатках и землянках) решили оказать гуманитарную помощь литовскому народу. А я возглавлял делегацию, которая доставила собранный груз в Вильнюс. Я благодарен своему крымскотатарскому народу за то, что откликнулся и поддержал Литву в тяжелое для неё время. А Литве и литовскому народу я благодарен за поддержку крымских татар в борьбе за наше право на Крым в период оккупации Крыма Россией», — написал на своей страничке в социальных сетях Ильми Умеров.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», лидер Меджлиса Рефат Чубаров предложил россиянам: готовить своего «царя» на этап в Гаагу.