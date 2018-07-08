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«Химическое» ЧП в Польше: госпитализированы 14 человек

13:50 8 июля 2018   84
Аэропорт им.Ф.Шопена (Польша)
Инф. «ФАКТОВ»

В Польше, около столичного столичного аэропорта имени Фредерика Шопена произошло ЧП — в грузовом терминале Cargo зафиксировали утечку токсичного вещества.

Как сообщает Польское радио, 14 пострадавших оказались в больнице, эвакуированы 16 человек.

На месте ЧП работают соответствующие службы, в том числе и специализированная химическо-экологическая спасательная группа.

Аэропорт им. Шопена, который находится вблизи грузового терминала, работает в обычном режиме.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», ЧП в «Жулянах»: загоревшийся во время посадки самолет утилизируют

Фото из Википедии.

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