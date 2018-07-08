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Украина

ЧП на ровенском полигоне: трое бойцов остаются в реанимации

14:06 8 июля 2018   47
Миномет «Молот»
Инф. «ФАКТОВ»

Руководитель западного регионального медиа-центра Министерства обороны Украины Александр Поронюк сообщил о сотоянии бойцов, раненых на Ровенском полигоне во время учений, которых перевезли во Львов.

Напомним, что в результате взрыва миномета «Молот» трое бойцов погибли и еще девять были ранены.

«Ночь для ребят в клиническом центре во Львове прошла спокойно. Они в сознании, состояние стабильное. Но, вместе с тем, они остаются в реанимационном отделении под наблюдением медиков», — заявил Александр Поронюк в эфире 112-Украина.

Он не взялся предсказать, сколько займет лечение раненых: «Реабилитация — длительный процесс. Тем более, что и ранения у бойцов серьезные».

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», одному из военных, раненных на Ривненском полигоне, понадобилась ампутация.

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