ЧП на ровенском полигоне: трое бойцов остаются в реанимации

Украина

Руководитель западного регионального медиа-центра Министерства обороны Украины Александр Поронюк сообщил о сотоянии бойцов, раненых на Ровенском полигоне во время учений, которых перевезли во Львов.

Напомним, что в результате взрыва миномета «Молот» трое бойцов погибли и еще девять были ранены.

«Ночь для ребят в клиническом центре во Львове прошла спокойно. Они в сознании, состояние стабильное. Но, вместе с тем, они остаются в реанимационном отделении под наблюдением медиков», — заявил Александр Поронюк в эфире 112-Украина.

Он не взялся предсказать, сколько займет лечение раненых: «Реабилитация — длительный процесс. Тем более, что и ранения у бойцов серьезные».

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», одному из военных, раненных на Ривненском полигоне, понадобилась ампутация.