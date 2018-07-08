Работа паромной Керченской переправы остановлена, — соцсети

Украина

Руководитель проекта в организации «Майдан Закордонних Справ» Андрей Клименко сообщил об остановке работы Керченской паромной переправой. Причина — недавняя аварии железнодорожного парома «Анненков».

«Гендиректор предприятия «Крымские морские порты» проявил высокопрофессиональные знания морского дела: «Железнодорожная переправа приостановила работу. При выгрузке вагонов с ж/д парома «Анненков» (компания «Аншип») в порту Крым на коммерческом причале произошёл надлом корпуса судна ниже ватерлинии. Никаких «разломов пополам» или аварийных случаев не было, но вода поступала в машинное отделение (это 5!), поэтому нужно было действовать оперативно», — пишет на своей страничке в Facebook Андрей Клименко.

Накануне об этой ситуации сообщал блогер, пишущий под ником «Крымский бандеровец».

Крым. Практически лопнувший вчера пополам на Керченской переправе железнодорожный паром «Анненков» неоднократно перевозил в Крым из россии военную технику оккупантов. Видимо, утомился, прилег поспать https://t.co/1k9gNsdYIN pic.twitter.com/0YKcpJDsNe — КРЫМский бандеровец (@CrimeaUA1) 8 июля 2018 г.

.Как ранее сообщали «ФАКТЫ», не выходя из Instagram, россиянка устроила ДТП на Керченском мосту.

Фото из Twitter.