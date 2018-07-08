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Украина

Работа паромной Керченской переправы остановлена, — соцсети

14:50 8 июля 2018   662
Паром «Аненков»
Инф. «ФАКТОВ»

Руководитель проекта в организации «Майдан Закордонних Справ» Андрей Клименко сообщил об остановке работы Керченской паромной переправой. Причина — недавняя аварии железнодорожного парома «Анненков».

«Гендиректор предприятия «Крымские морские порты» проявил высокопрофессиональные знания морского дела: «Железнодорожная переправа приостановила работу. При выгрузке вагонов с ж/д парома «Анненков» (компания «Аншип») в порту Крым на коммерческом причале произошёл надлом корпуса судна ниже ватерлинии. Никаких «разломов пополам» или аварийных случаев не было, но вода поступала в машинное отделение (это 5!), поэтому нужно было действовать оперативно», — пишет на своей страничке в Facebook Андрей Клименко.

Накануне об этой ситуации сообщал блогер, пишущий под ником «Крымский бандеровец».

.Как ранее сообщали «ФАКТЫ», не выходя из Instagram, россиянка устроила ДТП на Керченском мосту.

Фото из Twitter.

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