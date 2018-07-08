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Работа паромной Керченской переправы остановлена, — соцсети
Руководитель проекта в организации «Майдан Закордонних Справ» Андрей Клименко сообщил об остановке работы Керченской паромной переправой. Причина — недавняя аварии железнодорожного парома «Анненков».
«Гендиректор предприятия «Крымские морские порты» проявил высокопрофессиональные знания морского дела: «Железнодорожная переправа приостановила работу. При выгрузке вагонов с ж/д парома «Анненков» (компания «Аншип») в порту Крым на коммерческом причале произошёл надлом корпуса судна ниже ватерлинии. Никаких «разломов пополам» или аварийных случаев не было, но вода поступала в машинное отделение (это 5!), поэтому нужно было действовать оперативно», — пишет на своей страничке в Facebook Андрей Клименко.
Накануне об этой ситуации сообщал блогер, пишущий под ником «Крымский бандеровец».
Крым. Практически лопнувший вчера пополам на Керченской переправе железнодорожный паром «Анненков» неоднократно перевозил в Крым из россии военную технику оккупантов. Видимо, утомился, прилег поспать https://t.co/1k9gNsdYIN pic.twitter.com/0YKcpJDsNe— КРЫМский бандеровец (@CrimeaUA1) 8 июля 2018 г.
.Как ранее сообщали «ФАКТЫ», не выходя из Instagram, россиянка устроила ДТП на Керченском мосту.
Фото из Twitter.
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“ Одесса. Привоз. Беседуют два приятеля: — Моня, а вот ты в армии служил? — Нет, Лева, не служил… Не взяли меня. — А шо так? По болезни? — Та не! Найти не смогли. ”