Стало известно, где живет самая многочисленная украинская семья

Общество

В воскресенье, 8 июля, зарегистрирован и занесен в Реестр национальных рекордов необычный случай — самая большая семья в Украине. Таковой стало семейство Семенюков, проживающее в поселке городского типа Доброслав (административный центр Лиманского района Одесской области). Сразу 346 родственников, глава которых — 87-летний Павел Семенюк. Всю свою жизнь он проработал строителем в Доброславе, женат был только единожды.

У него 13 детей (сейчас живы 10), 127 внуков, 203 правнука и 3 праправнука. Старшей его дочери исполнилось 66 лет, а самым маленьким праправнукам нет еще и года.

«Пока этот рекорд готовился к регистрации, в семье Семенюков родились еще трое праправнуков, — сообщила „ФАКТАМ“ руководитель Нацреестра рекордов Лана Ветрова, прибывшая в Доброслав. - Так что мы можем говорить, что в семье насчитывается 346 членов семьи именно на эту конкретную дату. Сегодня, на процедуру регистрации рекорда в Доброславе собрались 252 члена этого дружного семейства. Еще ряд родственников проживают в Молдове и других странах ближнего зарубежья».

По словам Ветровой, в ближайшее время ожидается новое пополнение в семействе Семенюков: пятеро женщин находятся в роддомах, еще несколько — беременны. Таким образом, численность родственников перевалит за 350 человек.

Ветрова также отметила, что данная уникальная украинская семья может претендовать и на мировой рекорд. Сейчас в Книгу рекордов Гиннеса внесена семья индийца Зиона Чана, насчитывающая 192 члена: у него 39 жен, 94 ребенка, 14 детей жен и 33 внука.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в День Европы в Николаеве пошли на «гитарный» рекорд.