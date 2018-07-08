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"Первая человеческая и христианская обязанность": Порошенко почтил память жертв волынской трагедии (видео)
Президент Украины Петр Порошенко находится с визитом в Польше, целью которого являются траурные мероприятия в селе Сагрынь Люблинского воеводства. Видео размещено на странице президента в Facebook.
В начале своего выступления он поблагодарил украинскую общину в Польше и напомнил о глубоких корнях украинско-польской дружбы.
По словам Порошенко, события 1944 года, когда были убиты сотни украинцев и поляков, стали одной из черных страниц нашей совместной истории, исследованием которой украинские и польские историки должны заниматься совместно, ради избежания политизации исторической памяти.
«Благодарен украинской общине в Польше, что сегодня мы чтим память украинцев, которые стали жертвами братоубийственного украинско-польского конфликта в марте 1944 года», — заявил президент.
Он напомнил, что в этот день его польский коллега — президент Польши Анджей Дуда — примет участие в святой мессе в память о поляках-жертвах Волынской трагедии в Луцке.
Напомним, Киев предлагал Варшаве провести совместные мероприятия по поводу 75-й годовщины трагедии, однако польская сторона отказалась.
Фото president.gov.ua
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