Украина

Президент Украины Петр Порошенко находится с визитом в Польше, целью которого являются траурные мероприятия в селе Сагрынь Люблинского воеводства. Видео размещено на странице президента в Facebook.

В начале своего выступления он поблагодарил украинскую общину в Польше и напомнил о глубоких корнях украинско-польской дружбы.

По словам Порошенко, события 1944 года, когда были убиты сотни украинцев и поляков, стали одной из черных страниц нашей совместной истории, исследованием которой украинские и польские историки должны заниматься совместно, ради избежания политизации исторической памяти.

«Благодарен украинской общине в Польше, что сегодня мы чтим память украинцев, которые стали жертвами братоубийственного украинско-польского конфликта в марте 1944 года», — заявил президент.

Он напомнил, что в этот день его польский коллега — президент Польши Анджей Дуда — примет участие в святой мессе в память о поляках-жертвах Волынской трагедии в Луцке.

Напомним, Киев предлагал Варшаве провести совместные мероприятия по поводу 75-й годовщины трагедии, однако польская сторона отказалась.

Фото president.gov.ua