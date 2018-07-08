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Как активисты освобождают черноморские пляжи от незаконных ограждений и построек (фото)
Сегодня, 8 июля, в Одессе активисты «Национального корпуса» решили демонтировать ограждения на пляже, которые преграждали выход к побережью, по их словам, делали «из свободного одесского пляжа тюрьму».
«Обнаглели чиновники и олигархи, — констатировали активисты. — Решили, что в Одессе одесситам не место, что пляжи принадлежат только им, и они могут использовать их по своему усмотрению».
С этим они прибыли на популярный пляж «Отрада», где в районе Канатной дороги перпендикулярно к берегу предприниматели на песке установили ограду. Тем самым они перекрыли проход, а огороженный участок заставили пластиковыми топчанами, бунгало
При помощи специального инструмента, принесенного с собой, молодые ребята, а также сами отдыхающие горожане демонтировали металлический забор, установленный на пирсе. Затем убрали с песка все обломки. При этом они больше ничего не повредили, включая пляжный инвентарь и металлические кабины для переодевания.
«ФАКТЫ» ранее сообщали, что в Одессе активисты освобождают пляжи от «нахалстроя».
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