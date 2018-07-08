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Украина

Семья Левка Лукьяненко определилась с датой похорон

17:14 8 июля 2018   374
Лукьяненко
Инф. «ФАКТОВ»

Украинский писатель и бывший народный депутат Украины Левко Лукьяненко будет похоронен на Байковом кладбище в Киеве. Об этом сообщил писатель Владимир Яворивский.

По его словам, такую информацию он получил от вдову Лукьяненко Надежду.

Прощание с писателем назначено на 14.00 9 июля в городе Хотов (в доме умершего), также гражданская панихида с 10.00 до 12.00 пройдет в Клубе Кабинета министров.

Отпевание состоится во Владимирском соборе во вторник, с 12.30 по 13.30.

Напомним, президент Украины назвал Лукьяненко «человеком из когорты настоящих героев».

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