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Семья Левка Лукьяненко определилась с датой похорон
Украинский писатель и бывший народный депутат Украины Левко Лукьяненко будет похоронен на Байковом кладбище в Киеве. Об этом сообщил писатель Владимир Яворивский.
По его словам, такую информацию он получил от вдову Лукьяненко Надежду.
Прощание с писателем назначено на 14.00 9 июля в городе Хотов (в доме умершего), также гражданская панихида с 10.00 до 12.00 пройдет в Клубе Кабинета министров.
Отпевание состоится во Владимирском соборе во вторник, с 12.30 по 13.30.
Напомним, президент Украины назвал Лукьяненко «человеком из когорты настоящих героев».
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