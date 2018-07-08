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Из пещеры в Таиланде вывели шестерых мальчишек
В воскресенье, 8 июля, в Таиланде из пещер вывели на поверхность половину оказавшихся в подземной ловушке мальчиков. Еще шестеро юных футболистов и их тренер остаются в пещерах и ждут своей очереди. За ними группа дайверов отправится 9 июля.
Спасенных детей тут же отправили в главную больницу провинции Чианграй. Власти заявили, что мальчики здоровы, но обессилены. Какое-то время им лучше находиться под присмотром врачей.
У выхода из пещеры детей встречала группа из 35 медиков. Ребят доставили в больницу военным вертолетом.
В воскресной спасательной операции участвовали 18 дайверов.
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“ — Глупенькая! Ну что ты переживаешь, что у тебя грудь первого размера? Зато ноги, вон, сорок четвертого!!! ”