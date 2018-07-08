Facebook logo Google+ logo Twitter logo RSS
поискПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Мир

Из пещеры в Таиланде вывели шестерых мальчишек

17:16 8 июля 2018   1093
Дети в пещере
Игорь КОЗЛОВ, «ФАКТЫ»

В воскресенье, 8 июля, в Таиланде из пещер вывели на поверхность половину оказавшихся в подземной ловушке мальчиков. Еще шестеро юных футболистов и их тренер остаются в пещерах и ждут своей очереди. За ними группа дайверов отправится 9 июля.

Спасенных детей тут же отправили в главную больницу провинции Чианграй. Власти заявили, что мальчики здоровы, но обессилены. Какое-то время им лучше находиться под присмотром врачей.

У выхода из пещеры детей встречала группа из 35 медиков. Ребят доставили в больницу военным вертолетом.

В воскресной спасательной операции участвовали 18 дайверов.

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
Читайте также
Новости партнеров
Загрузка...
Анекдот от «ФАКТОВ»

— Глупенькая! Ну что ты переживаешь, что у тебя грудь первого размера? Зато ноги, вон, сорок четвертого!!!

Карта портала

© 1997—2018 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины