В "ДНР" футбольная команда попала в ДТП

Украина

Авария случилась в оккупированной Макеевке.

Местная команда ехала в Горловку на матч 10-го тура чемпионата «ДНР» по футболу. Произошло лобовое столкновение авто, в котором находились спортсмены, с другим транспортным средством. Три игрока и тренер макееевского футбольного клуба «Победа» попали в больницу с тяжелыми травмами, пишут в соцсетях. Матч с горловским «Химиком» перенесен.

Ранее «ФАКТЫ» писали, что Захарченко сфотографировался с матерями погибших в «ДНР» россиян.