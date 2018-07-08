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Украина

В "ДНР" футбольная команда попала в ДТП

17:45 8 июля 2018   751
ДТП
Маргарита ЛЕВАНОВА, «ФАКТЫ»

Авария случилась в оккупированной Макеевке.

Местная команда ехала в Горловку на матч 10-го тура чемпионата «ДНР» по футболу. Произошло лобовое столкновение авто, в котором находились спортсмены, с другим транспортным средством. Три игрока и тренер макееевского футбольного клуба «Победа» попали в больницу с тяжелыми травмами, пишут в соцсетях. Матч с горловским «Химиком» перенесен.

Ранее «ФАКТЫ» писали, что Захарченко сфотографировался с матерями погибших в «ДНР» россиян.

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