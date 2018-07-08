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Дуда: "Мы хотим поддерживать Украину"
Польша хочет поддерживать Украину в реформах и быть ее большим другом. Об этом во время памятных мероприятий к 75-летию Волынской трагедии заявил президент Польши Анджей Дуда, который провел краткий визит в Луцк.
«Мы хотим поддерживать Украину в реформах; мы хотим, чтобы Украина была безопасным государством, которая смотрит на Запад, на Европу, а не на Восток, откуда в Украину десятилетиями, а то и столетиями приходит опасность», — цитирует Дуду Европейская правда.
Он также призвал украинские власти максимально содействовать проведению исторических исследований,
«Наши отношения нужно строить на правде, ее нужно признать. Там не может быть мести, хотя есть боль. Боль будет продолжаться, но я верю, что время, которое лечит раны, залечит и те страшные раны, которые сохраняются во многих сердцах с одной и с другой стороны» — заявил Дуда.
По его словам, в обществе существует «понимание того, что поляки делали на Волыни».
Напомним, президент Украины Петр Порошенко призвал польскую сторону к примирению ради совместного будущего.
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