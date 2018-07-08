Дуда: "Мы хотим поддерживать Украину"

Мир

Польша хочет поддерживать Украину в реформах и быть ее большим другом. Об этом во время памятных мероприятий к 75-летию Волынской трагедии заявил президент Польши Анджей Дуда, который провел краткий визит в Луцк.

«Мы хотим поддерживать Украину в реформах; мы хотим, чтобы Украина была безопасным государством, которая смотрит на Запад, на Европу, а не на Восток, откуда в Украину десятилетиями, а то и столетиями приходит опасность», — цитирует Дуду Европейская правда.

Он также призвал украинские власти максимально содействовать проведению исторических исследований, в т. ч. на местах волынской трагедии, и заявил, что трагические события на Волыни не были войной между Польшей и Украиной.

«Наши отношения нужно строить на правде, ее нужно признать. Там не может быть мести, хотя есть боль. Боль будет продолжаться, но я верю, что время, которое лечит раны, залечит и те страшные раны, которые сохраняются во многих сердцах с одной и с другой стороны» — заявил Дуда.

По его словам, в обществе существует «понимание того, что поляки делали на Волыни».

Напомним, президент Украины Петр Порошенко призвал польскую сторону к примирению ради совместного будущего.