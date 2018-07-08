Происшествия

Во Львове в квартире жилого дома взорвалась граната: один человек погиб, еще один ранен

Боевая граната взорвалась в 16.41 8 июля в квартире на первом этаже многоквартирного дома во Львове, ее хозяин погиб. Дом расположен на улице Некрасова, 57.

В Лычаковской районной администрации подтвердили, что в результате взрыва погиб 54-летний мужчина, смерть которого наступила еще до приезда медиков.

Его 45-летняя супруга была госпитализирована в больницу скорой помощи.

«От взрыва повреждено жилое помещение, однако угрозы жителям дома и самому строению нет», — сообщили «ФАКТАМ» в пресс-службе Львовского городского совета.

На месте происшествия работают аварийные коммунальные службы, эксперты и правоохранители, которые устанавливают причины произошедшего.

Напомним, накануне в Херсоне мужчина забыл гранату Ф-1 в сумке с продуктами на остановке общественного транспорта.