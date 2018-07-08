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Мир

Железнодорожная катастрофа в Турции — десятки погибших и раненых (фото, обновлено)

20:11 8 июля 2018   837
Перевернувшийся вагон
Игорь КОЗЛОВ, «ФАКТЫ»

В воскресенье, 8 июля, в Турции произошла железнодорожная катастрофа. Пассажирский поезд, следовавший из Капыкуле в Стамбул, сошел с рельсов близ границы с Грецией.

Перевернулись пять вагонов. Государственное турецкое агентство Anadolu сообщает о нескольких погибших. По официальным данным, их число составляет 10 человек. Еще 73 человека получили травмы. Всего в поезде ехали более 360 пассажиров.

Причина катастрофы устанавливается.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган выразил соболезнования семьям погибших.

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