На Харьковщине электричка насмерть сбила мужчину (фото)

Происшествия

На Харьковщине электропоезд насмерть сбил 40-летнего мужчину, который перебегал пути в неустановленном месте. Об инциденте сообщили в управлении Национальной полиции в Харьковской области.

Электричка совершала рейс по маршруту Лозовая-Харьков, а наезд произошел на станции «Мерефа».

Движение транспорта на данном участке останавливалось на 30 минут.

«Правоохранители проводят проверку обстоятельств инцидента», — говорится в сообщении полиции.

Напомним, накануне в ДТП попал депутат Верховной Рады.

