- 22:47 Смертельное ДТП на Варшавском шоссе: виновник ездил на "еврономерах"
- 22:17 Российские спецслужбы планировали убить президента Украины, — дипломат
- 22:15 Украинская теннисистка выиграла турнир в Риме
- 22:03 #SaveOlegSentcov: в Берлине требовали от ОБСЕ реакции на голодовку режиссера
- 21:24 В Киеве патрульные стреляли в мужчину, бросавшегося на них с ножом
- 21:02 Джастин Бибер женится на племяннице Алека Болдуина
- 20:56 ФИФА предупредила Виду за проукраинское видео
- 20:53 В Италии скончалась самая пожилая жительница Европы
- 20:25 На Харьковщине электричка насмерть сбила мужчину
- 20:11 Железнодорожная катастрофа в Турции — десятки погибших и раненых (фото, обновлено)
На Харьковщине электричка насмерть сбила мужчину (фото)
На Харьковщине электропоезд насмерть сбил 40-летнего мужчину, который перебегал пути в неустановленном месте. Об инциденте сообщили в управлении Национальной полиции в Харьковской области.
Электричка совершала рейс по маршруту Лозовая-Харьков, а наезд произошел на станции «Мерефа».
Движение транспорта на данном участке останавливалось на 30 минут.
«Правоохранители проводят проверку обстоятельств инцидента», — говорится в сообщении полиции.
Напомним, накануне в ДТП попал депутат Верховной Рады.
влажность:
давление:
ветер:
“ - Получила зарплату и решила побаловать себя морепродуктами. Купила кильку в томате, морскую капусточку...”