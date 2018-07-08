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Происшествия

На Харьковщине электричка насмерть сбила мужчину (фото)

20:25 8 июля 2018   272
На станции
Инф. «ФАКТОВ»

На Харьковщине электропоезд насмерть сбил 40-летнего мужчину, который перебегал пути в неустановленном месте. Об инциденте сообщили в управлении Национальной полиции в Харьковской области.

Электричка совершала рейс по маршруту Лозовая-Харьков, а наезд произошел на станции «Мерефа».

Движение транспорта на данном участке останавливалось на 30 минут.

«Правоохранители проводят проверку обстоятельств инцидента», — говорится в сообщении полиции.

Напомним, накануне в ДТП попал депутат Верховной Рады.

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