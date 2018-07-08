Джастин Бибер женится на племяннице Алека Болдуина (фото)

Шоу-бизнес

В субботу, 7 июля, популярный канадский певец Джастин Бибер сделал предложение топ-модели Хейли Болдуин. Как сообщает TMZ, произошло это в переполненном ресторане на Багамах.

Как утверждают свидетели, к людям, которые сидели за столиками, неожиданно подошли телохранители 24-летнего Бибера и настойчиво попросили всех спрятать мобильные телефоны. Они объяснили свою просьбу тем, что сейчас произойдет некое событие, которое снимать не желательно, поскольку оно носит сугубо приватный характер.

Затем посетители увидели, как Джастин опустился на колено перед 21-летней племянницей Алека Болдуина и задал ей тот самый вопрос…

Бибер и Болдуин знакомы уже много лет. Однако их связывали до недавнего времени сугубо дружеские отношения, если, конечно, не принимать во внимание легкого флирта, который имел место в 2016 году. Все изменилось нынешним летом. Джастин и Хейли вдруг стали неразлучны. В СМИ тут же появились слухи о романе певца и модели, но в конце июня представители парочки все опровергли. Интересно, что они скажут теперь?

Напомним, Бибер начал свою карьеру в 2008 году, будучи еще школьником. На сегодняшний день в мире продано более 100 миллионов дисков с его записями. Джастин является обладателем множества музыкальных наград, включая премию «Грэмми». Бибер холост. У него был долгоиграющий роман с Селеной Гомес. Пара дважды расставалась и сходилась снова. Последнее примирение было в 2018 году, но оказалось коротким. Кроме того, у певца были романы с молдавской моделью Ксенией Дели, американской моделью Софией Ричи и другими красотками, делающими карьеру на подиуме.

Хейли — дочь Стивена Болдуина, родного брата Алека Болдуина, а также Дэниэла и Уильяма Болдуинов. Все четверо снимаются в кино. Профессиональной моделью стала в 2014 году. Очень быстро стала популярной. Дружит с супермоделями Джиджи и Беллой Хадид и Кендалл Дженнер. Если Бибер не может устоять перед манекенщицами, то Хейли увлекается… канадскими музыкантами. Еще в мае мисс Болдуин часто видели в компании с популярным певцом Шоном Мендесом. Они даже появились вместе на красной дорожке Met Gala. Однако в интервью молодые люди отрицали, что их связывают романтические чувства. Впрочем, тоже самое Хейли еще десять дней назад говорила и о своих отношениях с Джастином.