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Происшествия

В Киеве патрульные стреляли в мужчину, бросавшегося на них с ножом (фото)

21:24 8 июля 2018   278
Окровавленный нож
Инф. «ФАКТОВ»

В Киеве патрульные полицейские стреляли в мужчину, который бросался на них с ножом. Об этом сообщила Национальная полиция в Facebook.

Злоумышленник находился в розыске и оказал сопротивлении при задержании. Когда его догнали, беглец приставил нож к горлу и угрожал себя порезать. Затем бросился бежать, попытавшись взять в заложницы женщину, однако она закрылась в магазине.

Когда его загнали в тупик, он начал с ножом бросаться на патрульных. Инспектор совершил предупредительный выстрел, однако мужчина не реагировал. В результате один из полицейских несколько раз выстрелил злоумышленнику в ноги и ранил его.

Пострадавший правонарушитель был госпитализирован, отмечается в сообщении полиции.

Напомним, 6 июля в Киеве задержали преступника, зарезавшего пенсионерку в лифте.

Фото Национальной полиции

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