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В Киеве патрульные стреляли в мужчину, бросавшегося на них с ножом (фото)
В Киеве патрульные полицейские стреляли в мужчину, который бросался на них с ножом. Об этом сообщила Национальная полиция в Facebook.
Злоумышленник находился в розыске и оказал сопротивлении при задержании. Когда его догнали, беглец приставил нож к горлу и угрожал себя порезать. Затем бросился бежать, попытавшись взять в заложницы женщину, однако она закрылась в магазине.
Когда его загнали в тупик, он начал с ножом бросаться на патрульных. Инспектор совершил предупредительный выстрел, однако мужчина не реагировал. В результате один из полицейских несколько раз выстрелил злоумышленнику в ноги и ранил его.
Пострадавший правонарушитель был госпитализирован, отмечается в сообщении полиции.
Напомним, 6 июля в Киеве задержали преступника, зарезавшего пенсионерку в лифте.
Фото Национальной полиции
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“ Муж вычитывает супругу: — Люба, ты обнаглела вообще! Мало того, что заявилась поздно ночью, так еще и в стельку пьяная!.. — Да какая пьяная?! Мы с кумой выпили всего-то по чуть-чуть. Я даже посуду всю перемыла! — Ага! Подсолнечным маслом!!! ”