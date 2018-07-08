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#SaveOlegSentcov: в Берлине требовали от ОБСЕ реакции на голодовку режиссера (фото)

Проукраинские активисты провели акцию #SaveOlegSentcov в Берлине, приурочив ее к ежегодной сессии Парламентской ассамблеи ОБСЕ. Целью акции было привлечение внимания европейцев к судьбе незаконно осужденного в РФ украинского режиссера Олега Сенцова, объявившего 14 мая голодовку с требованием освобождения всех украинских политических заключенных Кремля.

По мнению организаторов акции, ОБСЕ уделяет не достаточно внимания теме украинских политзаключенных Кремля и политических преследований в России, а ведь там их подвергают пыткам, отправляют на принудительное психическое лечение неизвестными веществами; не оказывают необходимую медицинскую помощь, изолируют от уполномоченных украинских представителей.

Как сообщает Укринформ, организаторы пикета заявили о провокациях пророссийских сил в ОБСЕ с целью оправдания политики Кремля в отношении политзаключенных.

К участию в акции, кроме украинских и немецких активистов, присоединились участники Форума русскоязычных европейцев.

Напомним, 8 июля флешмоб в поддержку Сенцова прошел в Киеве.