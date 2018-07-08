- 22:47 Смертельное ДТП на Варшавском шоссе: виновник ездил на "еврономерах"
- 22:17 Российские спецслужбы планировали убить президента Украины, — дипломат
- 22:15 Украинская теннисистка выиграла турнир в Риме
- 22:03 #SaveOlegSentcov: в Берлине требовали от ОБСЕ реакции на голодовку режиссера
- 21:24 В Киеве патрульные стреляли в мужчину, бросавшегося на них с ножом
- 21:02 Джастин Бибер женится на племяннице Алека Болдуина
- 20:56 ФИФА предупредила Виду за проукраинское видео
- 20:53 В Италии скончалась самая пожилая жительница Европы
- 20:25 На Харьковщине электричка насмерть сбила мужчину
- 20:11 Железнодорожная катастрофа в Турции — десятки погибших и раненых (фото, обновлено)
#SaveOlegSentcov: в Берлине требовали от ОБСЕ реакции на голодовку режиссера (фото)
Проукраинские активисты провели акцию #SaveOlegSentcov в Берлине, приурочив ее к ежегодной сессии Парламентской ассамблеи ОБСЕ. Целью акции было привлечение внимания европейцев к судьбе незаконно осужденного в РФ украинского режиссера Олега Сенцова, объявившего 14 мая голодовку с требованием освобождения всех украинских политических заключенных Кремля.
По мнению организаторов акции, ОБСЕ уделяет не достаточно внимания теме украинских политзаключенных Кремля и политических преследований в России, а ведь там их подвергают пыткам, отправляют на принудительное психическое лечение неизвестными веществами; не оказывают необходимую медицинскую помощь, изолируют от уполномоченных украинских представителей.
Как сообщает Укринформ, организаторы пикета заявили о провокациях пророссийских сил в ОБСЕ с целью оправдания политики Кремля в отношении политзаключенных.
К участию в акции, кроме украинских и немецких активистов, присоединились участники Форума русскоязычных европейцев.
Напомним, 8 июля флешмоб в поддержку Сенцова прошел в Киеве.
влажность:
давление:
ветер:
“ — Не знаю, что хуже — то, что муж написал: «Давай расстанемся», или то, что через две минуты прислал другую sms-ку: «Извини, это не тебе»? ”