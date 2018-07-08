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Украинская теннисистка выиграла турнир в Риме
Украинка Даяна Ястремская стала победительницей теннисного турнира, завершившегося в столице Италии, с призовым фондом 60 тысяч долларов.
18-летняя одесситка очень уверенно преодолела сетку, на пути к решающему матчу по очереди одолев свою соотечественницу Катарину Завацкую (6:3, 6:4), Река-Луку Яни из Венгрии (6:3, 6:2), чешку Анастасию Зарицкую (7:6, 6:4) и опытную испанку Сильвию Солер-Эспиносу (6:3, 6:1). В финале Даяне противостояла Анастасия Потапова из России, и была разгромлена нашей теннисисткой за 39 минут — 6:1, 6:0.
Чемпионский титул, завоеванный в Риме, стал для Ястремской третьим в профессиональной карьере — ранее одесситка побеждала в бразильском Кампинасе в марте 2016-го и Дунакеси (Венгрия) в августе 2017-го.
Благодаря этому триумфу 18-летняя теннисистка улучшит свое положение в женском одиночном рейтинге WTA, где на данный момент она занимает 127-е место.
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