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Происшествия

Смертельное ДТП на Варшавском шоссе: виновник ездил на "еврономерах" (фото)

22:47 8 июля 2018   11
На месте инцидента
Василий ТАЛЬСКИЙ, «ФАКТЫ»

В воскресенье, 8 июля, около 16.00 возле Ворзеля пересеклись пути двухэ автомобилей — Фольксвагена и Сузуки.
Предварительно удалось узнать, что Сузуки с двумя пассажирами двигалась в сторону Киева, а Фольксваген с европейской
регистрацией — во встречном направлении.

Водитель авто на еврономерах поворачивал налево на стоянку ресторана, нарушив при этом правила ПДД (он должен был пропустить малолитражку).

Во время столкновения погибла сорокашестилетняя пассажирка Сузуки. Водитель авто и еще один пассажир были доставлены в
больницу в тяжелом состоянии.

К слову, из авто их пришлось доставать спасателям с применением специальной техники.

Травмирован также и пассажир Фольксвагена. По свидетельству очевидцев, водитель «немца» не хотел ехать на медицинскую экспертизу, однако был вынужден это сделать под давлением правоохранителей.

Ведется расследование.

Напомним, в России в смертельное ДТП попал автобус с украинцами.


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