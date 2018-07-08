Происшествия

Смертельное ДТП на Варшавском шоссе: виновник ездил на "еврономерах" (фото)

В воскресенье, 8 июля, около 16.00 возле Ворзеля пересеклись пути двухэ автомобилей — Фольксвагена и Сузуки.

Предварительно удалось узнать, что Сузуки с двумя пассажирами двигалась в сторону Киева, а Фольксваген с европейской

регистрацией — во встречном направлении.

Водитель авто на еврономерах поворачивал налево на стоянку ресторана, нарушив при этом правила ПДД (он должен был пропустить малолитражку).

Во время столкновения погибла сорокашестилетняя пассажирка Сузуки. Водитель авто и еще один пассажир были доставлены в

больницу в тяжелом состоянии.

К слову, из авто их пришлось доставать спасателям с применением специальной техники.

Травмирован также и пассажир Фольксвагена. По свидетельству очевидцев, водитель «немца» не хотел ехать на медицинскую экспертизу, однако был вынужден это сделать под давлением правоохранителей.

Ведется расследование.

Напомним, в России в смертельное ДТП попал автобус с украинцами.



